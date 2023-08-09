ВСУ уничтожили группу российских пехотинцев, которые пытались спрятаться в доме: Сырский показал видео

В Бахмутском направлении украинские воины ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались скрыться в одном из домов, но их обнаружила украинская аэроразведка.

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Дело завершили артиллеристы 22 ОМБр: оккупанты были уничтожены. Видео ликвидации показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца)

"Работает 22-я ОМБр на Бахмутском направлении. Продвижение продолжается. Аэроразведка обнаружила вражескую группу пехоты. Оккупанты пытались спрятаться в доме. Некоторые из них даже хотели убежать. Но метким выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" российские захватчики были ликвидированы! Идем вперед! До Победы!" – отметил Сырский.

Напомним, ранее стало известно, что 9 августа ВСУ поразили пункт управления РФ в оккупированной Новой Каховке. Поражение подтвердили украинские военные, последствия поражения зафиксированы на видео.

Также сообщалось, что нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении.