'Фейерверк' удался: нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины на Бахмутском направлении уничтожили российский 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" вместе с БК. Вражеская техника эффектно взорвалась и загорелась.

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Соответствующее видео OBOZREVATEL получил из собственных источников. По захватчикам отработали бойцы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

2Б9 "Васильок" – советский автоматический миномет калибра 82 мм. Боекомплект содержит 226 мин, способный производить 170 выстрелов в минуту. Радиус действительного поражения – 18 м. При разрыве мина дает от 400 до 600 осколков.

Напомним, также утром 9 августа защитники Украины сбили очередной российский вертолет, уже 313-й по счету. Тип вертолета устанавливается.

Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 820 российских оккупантов и 81 единицу вражеской техники.

В частности, в это утро россияне не досчитались 8 танков (в общей сложности за период полномасштабной войны 4262), 12 боевых бронированных машин (8290), 17 артиллерийских систем (5013), 2 РСЗО (711), 1 средство ПВО (469), 17 тактического уровня (4175), 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7479) и 5 единиц специальной техники (742).

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Харьковской области пограничники приземлили новейший российский беспилотник "Элерон Т-16". Защитникам удалось посадить российский БПЛА с помощью обычного антидронного ружья.

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