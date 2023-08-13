В оккупированных Олешках яркая 'бавовна': есть попадание по складам БК и скоплению врага. Фото и видео

В ночь на 13 августа крайне неспокойно было на временно оккупированной части Херсонской области – громкие взрывы раздавались в Олешках. Предварительно, там поражены сразу два склада боеприпасов армии РФ, также якобы есть попадание по скоплению захватчиков.

Видео дня

Об этом сообщил херсонский журналист Рыженко Константин. В своем Telegram-канале он опубликовал яркие кадры, назвав событие эдаким "звездопадом Персеиды" для врага (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Россияне два дня заезжали-заезжали, а час назад взяли и умерли. Конечно, с собой они забрали технику и склад с боекомплектом", – прокомментировал автор "бавовну" в Олешках.

Сообщение об этом он опубликовал еще в 23:30 субботы, 12 августа. А через час, в 01:30 воскресенья добавил, что на левом берегу накрыли еще один вражеский склад БК.

Также журналист выложил видео, на котором можно увидеть яркие очертания, свидетельствующие о том, что в районе оккупированных Олешек происходит что-то очень красивое.

"Слушайте, а ведь наверное сегодня та звездная ночь, что все смотрят, как звезды падают... А мы с ребятами нашли, куда все эти звезды падают. Всю ночь смотрим и не ложимся, так красиво – глаз не оторвать. Невероятное естественное явление", – иронически отметил Рыженко.

Позже он указал, что в Олешках снова начали детонировать боеприпасы оккупантов, и пошутил, мол, пора уже вести стрим на YouTube, ведь так хорошо этой ночью пылает у врага на левом берегу Херсонщины.

В то же время местные Telegram-каналы заявили, что за полночи воскресенья в Олешках было уничтожено два склада БК, а также попадание по скоплению оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля бойцы ВСУ ударами с HIMARS передали "привет" оккупантам в Олешках на Херсонщине. В сети показали видео прилета.

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