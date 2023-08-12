newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Прямое попадание! На Лиманском направлении украинские воины прицельно уничтожили БТР. Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,3 т.
Прямое попадание! На Лиманском направлении украинские воины прицельно уничтожили БТР. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Пограничники вместе с артиллеристами Десантно-штурмовых войск ликвидировали российский БТР на Лиманском направлении.

Видео дня

Для превращения техники в металлолом хватило одного выстрела. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональную работу по уничтожению вражеской техники пограничной аэроразведкой и артиллерией ДШУ ВСУ на Лиманском направлении смотрите на видео", – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как аэроразведчики находят российский БТР, который оккупанты пытались спрятать под кронами деревьев.

Они передали координаты цели артиллеристам ДШВ – и те прямым попаданием ликвидировали вражескую технику.

Прямое попадание! На Лиманском направлении украинские воины прицельно уничтожили БТР. Видео
Прямое попадание! На Лиманском направлении украинские воины прицельно уничтожили БТР. Видео

Напомним, утром 12 августа в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, в преддверии Силы обороны ликвидировали 510 оккупантов. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 253 290 человек.

Также оккупанты потеряли 42 единицы техники, в частности, 10 артиллерийских систем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!