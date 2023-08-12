Прямое попадание! На Лиманском направлении украинские воины прицельно уничтожили БТР. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Пограничники вместе с артиллеристами Десантно-штурмовых войск ликвидировали российский БТР на Лиманском направлении.

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Для превращения техники в металлолом хватило одного выстрела. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональную работу по уничтожению вражеской техники пограничной аэроразведкой и артиллерией ДШУ ВСУ на Лиманском направлении смотрите на видео", – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как аэроразведчики находят российский БТР, который оккупанты пытались спрятать под кронами деревьев.

Они передали координаты цели артиллеристам ДШВ – и те прямым попаданием ликвидировали вражескую технику.

Напомним, утром 12 августа в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, в преддверии Силы обороны ликвидировали 510 оккупантов. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 253 290 человек.

Также оккупанты потеряли 42 единицы техники, в частности, 10 артиллерийских систем.