Прямое попадание! На Лиманском направлении украинские воины прицельно уничтожили БТР. Видео
Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. Пограничники вместе с артиллеристами Десантно-штурмовых войск ликвидировали российский БТР на Лиманском направлении.
Для превращения техники в металлолом хватило одного выстрела. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.
"Прямое попадание во вражеский БТР. Профессиональную работу по уничтожению вражеской техники пограничной аэроразведкой и артиллерией ДШУ ВСУ на Лиманском направлении смотрите на видео", – говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, как аэроразведчики находят российский БТР, который оккупанты пытались спрятать под кронами деревьев.
Они передали координаты цели артиллеристам ДШВ – и те прямым попаданием ликвидировали вражескую технику.
Напомним, утром 12 августа в Генштабе обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, в преддверии Силы обороны ликвидировали 510 оккупантов. Безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 253 290 человек.
Также оккупанты потеряли 42 единицы техники, в частности, 10 артиллерийских систем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!