"Денацифицированы" еще 510 оккупантов за сутки: в Генштабе обновили статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки, 11 августа, Силы обороны "денацифицировали" на фронте еще ? российских захватчиков. Так, общая численность потерь в живой силе государства-террориста за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 253 290 военных.

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Статистику потерь РФ на поле боя утром 12 августа обновили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что вместе со своими вояками Кремль потерял еще и 42 единицы техники.

В частности, Силы обороны уничтожили на фронте 5 российских танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 4295), 6 боевых бронированных машин (8324), 10 артиллерийских систем (5053), 1 средство ПВО (472), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4201), 1 крылатую ракету (1378), 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7523) и 3 единицы специальной техники (759).

Напомним: в оперативном командовании "Юг" накануне сообщили, что на одном из направлений фронта были ликвидированы 55 оккупантов и военная техника врага. Также уничтожены командно-наблюдательный пункт мотострелковой роты и два наблюдательных поста. Кроме того, украинские бойцы "демилитаризовали" вражеский беспилотник, две пушки и лодку с ДРГ.

Ранее Силы специальных операций ВС Украины показали, как уничтожают вражеские позиции на Южном направлении. Оккупантам даже не удается спрятаться от украинских защитников. На опубликованных кадрах видно, как операторы одного из подразделений ССО Украины сожгли специальные инженерные комплексы Торнадо на базе УРАЛа и автомобильную технику подвоза боекомплекта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в результате активных боевых действий на восточном и южном направлении фронта в Украине погибают многие солдаты РФ. Однако командование оккупационных войск пытается скрыть потери, а тела ликвидированных сжигают на временно оккупированных территориях;

– 9 августа, временно оккупированную часть Херсонщины посетила "бавовна". В результате поражения места проведения "совещания" местных гауляйтеров, по меньшей мере три из пяти оккупантов были ликвидированы, еще один – госпитализирован, на грани жизни и смерти.

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