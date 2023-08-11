На юге ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов вместе с техникой – ОК 'Юг'

Украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали 55 оккупантов и военную технику врага. Уничтожены командно-наблюдательный пункт мотострелковой роты и два наблюдательных поста.

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Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Отмечается, что украинские бойцы также уничтожили вражеский беспилотник, два орудия и лодку из ДРГ.

"Силы обороны юга минувших суток продолжали контрбатарейную борьбу и нанесли два авиационных удара по сосредоточению российских оккупационных войск. Уничтожено 55 оккупантов, лодка, беспилотный летательно-разведывательный аппарат, командно-наблюдательный пункт мотострелковой роты и 2 наблюдателей. , 5 специальных автомобилей связи", – рассказали в командовании.

По данным оперативного командования, корабельная группировка врага в Черном море развернута в количестве 11 боевых судов, в Азовском море находится один вражеский корабль. Ракетоносители в настоящее время в акватории отсутствуют.

В ОК "Юг" напомнили, что враг нанес авиационный удар, сбросив две управляемые авиабомбы в Бериславском районе.

"Вчера захватчики нанесли 16 ударов именно по населенным пунктам. Попали в жилые кварталы, повредили центр гуманитарной помощи и территорию садового общества в Херсонском районе, территорию завода и медицинского учреждения в самом Херсоне. Восемь гражданских получили ранения, повреждены 30 домов", - рассказали в пресс-службе. командовании.

Также в Николаевской области враг нанес удары по акватории Очаковской общины и территории Куцурубской, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехнику.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У ВСУ есть успехи и продвинулись вперед на Таврическом направлении. За последние сутки артиллерийские подразделения Сил обороны на этом направлении уничтожили более 200 оккупантов и пять составов БК.

По данным Генштаба, в течение 10 августа ВСУ отменили еще 580 кафиров, уничтожили 90 единиц техники с вооружением. Больше всего за сутки защитники сожгли БПЛА врага.

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