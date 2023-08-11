ВСУ отминусовали еще 580 оккупантов и 18 вражеских БПЛА – Генштаб

За 10 августа подразделения Сил обороны Украины проредили оккупационную российскую армию еще на 580 военных и 90 единиц техники с вооружением. Больше всего за сутки защитники сожгли БПЛА врага.

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Об этом свидетельствуют обновленные данные от Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что на 534-е сутки полномасштабной войны потери личного состава ВС РФ на украинской земле достигли 252 780.

Так, накануне бойцы ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин (в общем 8318) и 15 артиллерийских систем (5043), 12 танков (4290), два РСЗО (713) и два средства ПВО (471) захватчиков.

Также в боях воины "демилитаризовали" 16 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (всех 7511) и десять – специальной техники (756).

В небе защитники сбили еще 18 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 4197).

Остались неизменными цифры по поводу уничтоженных российских крылатых ракет (1377), самолетов (315) и вертолетов (313), кораблей/катеров (18).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении фронта бойцы Сил обороны за сутки проредили армию РФ на 279 оккупантов – убитыми, ранеными и пленными. Также были уничтожены 18 единиц вражеской военной техники.

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