Минус 279 оккупантов за сутки: Силы обороны проредили войска РФ на Таврическом направлении

Украинские защитники преуспевают на Таврическом направлении. Российским оккупационным войскам приходится отступать, неся значительные потери.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. "На Таврическом направлении идет работа Сил обороны", – говорится в сообщении.

Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1678 огневых задач. В результате потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 279 человек (погибшие – 73, раненые – 206).

Также было уничтожено 18 единиц военной техники противника. Речь идет о 4 танках, 6 ББМ, 4 артиллерийских системах и минометах, 1 БпЛА и 3 единицах автомобильной техники.

Кроме того, украинские защитники "демилитаризовали" 1 состав боеприпасов, 1 пункт управления БПЛА и 1 логистический центр.

"Силы обороны Украины работают. Слава Украине!" – резюмировал Тарнавский.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также сбили вертолет. В общей сложности "демилитаризовали" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались скрыться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

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