ВСУ проредили армию РФ еще на 580 наемников, 16 танков и еще один вертолет

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также збили вертолет. В общей сложности "демилитаризовали" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные напомнили, что данные по потерям захватнического войска постоянно уточняются.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину 533 суток назад армия РФ больше всего потеряла личного состава – по состоянию на утро 10 августа отминусовано уже 252 200 ее военнослужащих.

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Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались спрятаться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

А на Таврическом направлении, охватывающем линию фронта от Херсонщины до Авдеевки, воины ВСУ уничтожили восемь складов боеприпасов и пункт управления оккупантов. Кроме того, там враг потерял 244 военных, из которых 93 погибшими, а также 18 единиц техники.

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