На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 8 складов с боеприпасами и пункт управления армии РФ

Силы обороны Украины на Таврическом направлении, охватывающем линию фронта от Херсонщины до Авдеевки, уничтожили 8 складов боеприпасов и 1 пункт управления оккупантов. Кроме того, враг потерял 244 военных, из них 93 погибшими, а также 18 единиц военной техники.

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Об этом 9 августа рассказал командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "На Таврическом направлении цветет бавовна и горят россияне", – говорится в сообщении.

По словам командующего, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека, из них 93 погибшими, 150 ранеными, еще один попал в плен.

Также ВСУ уничтожено 18 единиц военной техники оккупантов:

– 3 танка,

– 6 ББМ,

– 3 артиллерийские системы/миномета,

– 2 РСЗО,

– 1 БПЛА,

– 3 единицы автомобильной техники.

"Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт. Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ на утро 9 августа, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 820 оккупантов и уничтожена 81 единица вражеской техники.

– В Минобороны Украины рассказали, что враг пытается прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении, тем временем украинские войска продолжают наступление в районе Бахмута, на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового.

– The Wall Street Journal написала, что применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дало импульс контрнаступлению ВСУ. Такие бомбы поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для наземных войск.

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