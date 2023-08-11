'Постоянно увеличиваем объемы': Зеленский рассказал о ситуации с производством снарядов и техники. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно увеличивает производство снарядов и техники. Также власти делают все, чтобы наше государство и в дальнейшем было гарантом продовольственной безопасности и имело доступ к мировым рынкам.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения в пятницу, 11 августа. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки! Отчет за этот день. Утро – селектор. Военные, разведка, чиновники. Разговор под звуки работы ПВО в Киевской области. Доклады командующих, министров. МВД – ситуация в регионах, ликвидация последствий российских ударов, работа ГСЧС. Спасибо всем украинским спасателям! Минстратегпром – доклад о производстве снарядов и техники в Украине. Увеличиваем объемы. Постоянно увеличиваем. СБУ – весомая работа против коллаборантов. Спасибо, ребята!" – рассказал Зеленский.

Он добавил, что днем провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по "военкомам". Также ожидается совещание по работе системы военно-врачебных комиссий.

Также президент рассказал, что представители власти постоянно работают с нашими партнерами на всех уровнях.

"Сегодня руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Кулеба, профильные заместители руководителя Офиса Андрей Сибига и Игорь Жовква работали с послами стран-партнеров ради Формулы мира. Ради того, чтобы страны присоединялись", – сказал он.

Сам Зеленский провел переговоры с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой. В ходе них были обсуждены двусторонние отношения, а также украинская Формула мира.

"Еще одно государство Глобального Юга поддерживает наши инициативы. Это очень важно", – подчеркнул он.

Отдельно глава государства провел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, Главкомом Валерием Залужным, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, руководителем СБУ Василием Малюком, министерством инфраструктуры по альтернативам экспорта зерна транзитным коридором.

"Делаем все возможное, чтобы Украина была и дальше гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам", – подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский также рассказал о ежедневно усиливающейся ситуации на фронте.

"И, конечно, фронт. Каждое направление, все ключевые усилия. Ежедневное внимание. Ежедневная поддержка. Ежедневное усиление. Я благодарю всех, кто воюет ради Украины! Всем, кто сейчас в окопах, на боевых заданиях, на боевых постах! Спасибо всем, кто работает на государство! Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего в специальном формате. Узкий круг участников уделил максимальное внимание украинскому контрнаступлению.

Накануне Зеленский отметил украинских воинов, берущих в плен россиян. Именно благодаря этим воинам 7 августа удалось вернуть домой 22 защитника государства.

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