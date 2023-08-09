Зеленский собрал Ставку для обсуждения контрнаступления ВСУ: докладывали Залужный и Буданов

В среду, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в специальном формате. Узкий круг участников уделил максимальное внимание украинскому контрнаступлению.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Представители военного командования страны тщательно проанализировали ситуацию на фронте и спланировали дальнейшие действия.

"Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", – отметил президент.

С докладами на заседание выступили Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, а также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Накануне Зеленский отметил украинских воинов, добившихся значительных успехов в уничтожении российских оккупантов на Бахмутском направлении фронта. Он поблагодарил спасателей и бойцов бригады "Лют" Гвардии наступления.

"Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!" – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский акцентировал внимание на важности пополнения обменного фонда и отметил украинских бойцов, берущих оккупантов в плен на фронте. Именно благодаря этим воинам 7 августа удалось вернуть домой 22 защитника государства.