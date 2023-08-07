В Украину из плена вернулись еще 22 украинских воина: самому старшему 54 года, самому младшему – 23. Фото

Украина в понедельник, 7 августа, смогла вернуть домой еще 22 своих защитников. Это воины ВСУ, которые принимали участие в боях на разных направлениях.

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Самому старшему из них 54 года, самому младшему – 23. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вернувшихся защитников два офицера, а также военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях.

Среди освобожденных есть раненые.

"Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года. Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков. Должны выполнить задачу президента и вернуть всех наших людей", – добавил Ермак.

Напомним, последний обмен пленными произошел 6 июля. Наша страна смогла вернуть домой еще 45 человек, а также двух детей 6 и 10 лет, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинская сторона не может разглашать статистику, сколько украинских военных попало в плен страны-агрессора или сколько российских оккупантов являются военнопленными ВСУ. Это связано с процессом подготовки следующих обменов.

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