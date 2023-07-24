Почему ГУР скрывает статистику о плененных украинцах и оккупантах: Юсов назвал главную причину

Украинская сторона не может разглашать статистику, сколько украинских военных попали в плен страны-агрессора или сколько российских оккупантов являются военнопленными ВСУ. Это связано с процессом подготовки следующих обменов.

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Соответствующее заявление в эфире объединенного украинского телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. "Мы не комментируем цифры ни украинских военнопленных, ни россиян, находящихся в украинском плену", – отметил он.

"Потому что продолжается подготовка к последующим обменам, идет переговорный процесс и это чувствительная информация, которая может повлиять на этот процесс. А также потому, что государство-агрессор часто пренебрегает и не выполняет нормы международного права", – объяснил Юсов.

Например, Москва не информирует Международный комитет Красного Креста о факте пребывания человека в плену. Кроме того, страна-агрессор препятствует работе МККК.

Ранее Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что за время его работы с 11 марта 2022 года произошло уже 47 обменов. Из вражеской неволи удалось освободить 2576 человек.

Представители штаба отмечали, что все военнослужащие, независимо от категории учета – пленный или пропавший без вести – вовлечены в процессы обмена.

Как писал OBOZREVATEL, последний (по состоянию на 23 июля) обмен пленными произошел в этом месяце 6-го числа. Наша страна смогла вернуть домой еще 45 человек, а также двух детей 6 и 10 лет, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию.

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