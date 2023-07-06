Защитники "Азовстали" и не только: Украина вернула из плена домой 45 защитников и двоих детей. Фото и видео

Украина в четверг, 6 июля, смогла вернуть домой еще 45 человек. Это воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, а также гражданский сотрудник "Азовстали". Кроме того, в этот день в Украину вернули двух детей 6 и 10 лет, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию.

Видео дня

Среди военнослужащих, которых удалось обменять, есть защитники Мариуполя и "Азовстали", военные с Донецкого (включая Бахмут), Запорожского и Харьковского направлений. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Есть раненые воины", – написал он в Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Руководитель ОП отметил, что среди пленных были двое украинских офицеров, 41 рядовой и сержант.

"Каждый из них – герой... Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома. Будут", – написал Ермак.

В ГУР уточнили, что благодаря работе Координационного штаба освобождены 43 военнослужащих и двое гражданских. Представителей ВСУ – 28 (среди них теробороны – 10), Нацгвардии – 10, пограничников – 4, военных моряков – 1.

Страна-агрессор со своей стороны заявила, что на ее территорию вернулись 45 оккупантов.

Во взаимодействии с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом также в Украину удалось вернуть двух незаконно вывезенных несовершеннолетних. Их мать – боевой медик – была освобождена из плена страны-агрессора в октябре прошлого года.

Ермак сообщил, что речь идет о 6-летнем Ренате и 10-летней Варваре. Их родители давно ждали возвращения своих детей, которых РФ незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.

За время работы Координационного штаба с 11 марта 2022 года произошло 47 обменов. Из вражеской неволи освобождены 2576 человек. "Работа продолжается", – написали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 июня Офис генерального прокурора объявил о первых подозрениях за похищение Россией украинских детей. Подозреваемыми являются три человека: российский политик (депутат Госдумы) и два коллаборанта.

– Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!