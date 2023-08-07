Важно пополнять обменный фонд: Зеленский отметил украинских воинов, берущих в плен россиян. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на важности пополнения обменного фонда и отметил украинских бойцов, берущих оккупантов в плен на фронте. Именно благодаря этим воинам 7 августа удалось вернуть домой 22 защитников государства.
Об этом глава государства говорил в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он подчеркнул, что каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Об обмене пленными
"Еще 22 парня дома, в Украине. 20 из них – солдаты и сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных сил. Среди них есть раненые. Попали в плен на разных направлениях фронта. Но теперь дома. И сделаем все, чтобы вернуть в Украину всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе", – заверил украинский лидер.
"Помним обо всех и ищем каждого, кто в перечне без вести пропавших. К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это – общая задача", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, в частности, тех, кто организует обмены – руководителя ОП Андрея Ермака, начальника ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и министра МВД Игоря Клименко, а также тех, кто пополняет для нашего государства обменный фонд.
"Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, кто активен на передовой. Каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев. Важно об этом помнить", – отметил президент.
О российском ударе по Покровску
Зеленский отметил, что в настоящее время идет спасательная операция в Покровске Донецкой области после российских ракетных ударов.
"Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким..." – сказал глава государства.
По его словам, в результате повторного ракетного удара погиб сотрудник ГСЧС полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Также гарант особо отметил сегодня спасателей, работников ГСЧС, которые в разных городах Украины работают ради жизни:
– работники ГСЧС Херсонской области: сержант службы гражданской защиты Виталий Мурзенко и лейтенант службы гражданской защиты Владимир Явтушенко;
– работники ГСЧС Харьковщины: мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Гладкий и полковник службы гражданской защиты Андрей Соляников;
– работники ГСЧС Днепропетровщины: сержант службы гражданской защиты Константин Потурайко и капитан службы гражданской защиты Виталий Денисенко.
"Все неоднократно участвовали – непосредственно участвовали – в ликвидации последствий ударов террористов, в спасении жизни наших людей. И, конечно, все работники ГСЧС Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Одесщины. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины!" – подчеркнул Зеленский.
О совещании с военным командованием и ситуации на фронте
Утром 7 августа президент провел ежедневное селекторное совещание.
"Прежде всего военные. Доклад по ситуации на фронте – наших наступательных действий, возможностей нашего движения и динамики движения. Докладывал главком", – сообщил украинский лидер.
"Постоянно наращиваем объемы! И в снабжении, и в производстве. Но постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. Украина имеет эту силу. И я благодарю за эту силу всех, кто работает сейчас именно над украинским производством!" – подчеркнул глава государства.
Также он отметил бойцов, защищающих Бахмутское направление фронта.
"3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции "Лют", 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!" – сказал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– ранее Зеленский поделился с украинцами планами на следующую неделю, в частности, предполагается новая коммуникация со странами-партнерами. Глава государства намерен сделать все, чтобы усилить позиции нашего государства;
– также президент сообщил, что на этой неделе в Украине продолжится работа по очищению государственных институций. Свои должности лишатся те люди, которые занимают их ради наживы, а не работают на благо государства.
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