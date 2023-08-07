Важно пополнять обменный фонд: Зеленский отметил украинских воинов, берущих в плен россиян. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на важности пополнения обменного фонда и отметил украинских бойцов, берущих оккупантов в плен на фронте. Именно благодаря этим воинам 7 августа удалось вернуть домой 22 защитников государства.

Видео дня

Об этом глава государства говорил в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он подчеркнул, что каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Об обмене пленными

"Еще 22 парня дома, в Украине. 20 из них – солдаты и сержанты, двое – офицеры. Воины Вооруженных сил. Среди них есть раненые. Попали в плен на разных направлениях фронта. Но теперь дома. И сделаем все, чтобы вернуть в Украину всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе", – заверил украинский лидер.

"Помним обо всех и ищем каждого, кто в перечне без вести пропавших. К счастью, удается возвращать наших. И важно, что это – общая задача", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, в частности, тех, кто организует обмены – руководителя ОП Андрея Ермака, начальника ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка и министра МВД Игоря Клименко, а также тех, кто пополняет для нашего государства обменный фонд.

"Каждый, кто берет оккупантов в плен на фронте, кто активен на передовой. Каждый такой наш воин ускоряет свободу для украинцев. Важно об этом помнить", – отметил президент.

О российском ударе по Покровску

Зеленский отметил, что в настоящее время идет спасательная операция в Покровске Донецкой области после российских ракетных ударов.

"Ракеты "Искандер" против обычных жилых домов. Все наши службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким..." – сказал глава государства.

По его словам, в результате повторного ракетного удара погиб сотрудник ГСЧС полковник Андрей Омельченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Также гарант особо отметил сегодня спасателей, работников ГСЧС, которые в разных городах Украины работают ради жизни:

– работники ГСЧС Херсонской области: сержант службы гражданской защиты Виталий Мурзенко и лейтенант службы гражданской защиты Владимир Явтушенко;

– работники ГСЧС Харьковщины: мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Гладкий и полковник службы гражданской защиты Андрей Соляников;

– работники ГСЧС Днепропетровщины: сержант службы гражданской защиты Константин Потурайко и капитан службы гражданской защиты Виталий Денисенко.

"Все неоднократно участвовали – непосредственно участвовали – в ликвидации последствий ударов террористов, в спасении жизни наших людей. И, конечно, все работники ГСЧС Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Одесщины. Я благодарю весь коллектив ГСЧС Украины!" – подчеркнул Зеленский.

О совещании с военным командованием и ситуации на фронте

Утром 7 августа президент провел ежедневное селекторное совещание.

"Прежде всего военные. Доклад по ситуации на фронте – наших наступательных действий, возможностей нашего движения и динамики движения. Докладывал главком", – сообщил украинский лидер.

"Постоянно наращиваем объемы! И в снабжении, и в производстве. Но постоянно убираем бюрократию, делаем более гибкими регуляции. Наш оборонно-промышленный комплекс выйдет на тот уровень, который нужен государству. Украина имеет эту силу. И я благодарю за эту силу всех, кто работает сейчас именно над украинским производством!" – подчеркнул глава государства.

Также он отметил бойцов, защищающих Бахмутское направление фронта.

"3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции "Лют", 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины!" – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Зеленский поделился с украинцами планами на следующую неделю, в частности, предполагается новая коммуникация со странами-партнерами. Глава государства намерен сделать все, чтобы усилить позиции нашего государства;

– также президент сообщил, что на этой неделе в Украине продолжится работа по очищению государственных институций. Свои должности лишатся те люди, которые занимают их ради наживы, а не работают на благо государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!