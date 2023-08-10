Минобороны: оккупанты скрывают потери, сжигая под Мелитополем тела ликвидированных

В результате активных боевых действий на восточном и южном направлении фронта в Украине погибают многие солдаты РФ. Однако командование оккупационных войск пытается скрыть потери, а тела ликвидированных сжигают на временно оккупированных территориях.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что на фронте каждый день ликвидируют сотни российских оккупантов.

Так, останки тел ликвидированных солдат сжигают на открытой местности вблизи Мелитополя в Запорожской области. Там практически постоянно производится кремация убитых, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местное население ощущает характерный едкий дым в течение длительного периода.

Также оккупанты доставляют в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области тела ликвидированных солдат из Херсонского направления. Их хоронят на двух локациях, одна из них площадью около 100 гектаров.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также сбили вертолет. В общей сложности "демилитаризовали" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались скрыться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!