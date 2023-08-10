Трое из присутствующих погибли: всплыли подробности взрыва на совещании гауляйтеров в Лазурном

Накануне, 9 августа, временно оккупированную часть Херсонщины посетила "бавовна". Поражено место проведения "совещания" местных гауляйтеров.

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Из пяти оккупантов по меньшей мере трое были ликвидированы, еще один госпитализирован на грани жизни и смерти. Подробности подрыва и его последствия OBOZREVATEL сообщили источники в разведке.

Удар по месту, где собрались пять оккупантов, украинские военные нанесли 9 августа около 10 часов утра.

"В Лазурном сегодня примерно в 09:45 в районе местного магазина на улице Металлургов/пересечение улицы Центральной во время совещания было подорвано около 5 "совещателей". Главный бородатый советник, весь в крови, вынесен без признаков жизни в неизвестном направлении. Новый комендант Лазурного в крови в очень тяжелом состоянии отправлен пока что в госпиталь, но билет в Кобзоново уже куплен, как и для остальных совещателей. Место подрыва оцепили, пытаются эту ситуацию замолчать, в чем мы им, конечно же, помогаем. Привет, уроды, мы за вами устали наблюдать, теперь будем вас взрывать", – рассказывал по горячим следам Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Эту информацию подтверждают и источники OBOZREVATEL в разведке. Они рассказали, что на совещание собрались назначенные оккупантами "руководители" Лазурного, в частности, главарь подразделения "Ахмат", дислоцированного в Лазурном, "комендант" Лазурного и "заместитель коменданта", российский гражданин Максим Филин.

"По последним данным, по меньшей мере, трое из присутствующих - погибли. Тяжело раненого Филина эвакуировали в ближайший госпиталь. В настоящее время центральная часть Лазурного изолирована - попасть можно только по специальным "пропускам" оккупационной администрации", - отметили в разведке.

По данным СМИ, россиянин Филин причастен к похищениям активистов и бывших военнослужащих украинской армии в Лазурном, а также является организатором репрессий в отношении местных предпринимателей. Он постоянно сопровождает российских оккупантов, участвует в допросах пленников и наводит захватчиков на тех украинцев, у кого есть что отобрать.

Гауляйтером оккупированного Лазурного с февраля 2023 года захватчики назначили Александра Дудку. Он был директором местного коммунального предприятия "Лазурное". Впрочем, по данным Центра журналистских расследований, Дудка является фактически ширмой, на самом же деле руководит в оккупированном населенном пункте уже упомянутый Филин.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе ВСУ поразили базу оккупантов, которую "засветил" местный гауляйтер. Так называемый глава Мелитопольской районной ВГА Андрей Сигута выложил видео, из которого стало понятно, что захватчики расположились на территории Мелитопольского моторного завода.