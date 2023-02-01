В оккупированном Мелитополе ''бавовна'': подарки от ВСУ прилетели на базу оккупантов, которую ''засветил'' местный гауляйтер

В среду, 1 февраля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла "бавовна". Мощные взрывы прогремели в самом центре города.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. В местных пабликах писали, что после первого мощного взрыва была еще целая серия прилетов.

По предварительным данным, "подарки" от Вооруженных сил Украины прилетели на одну из баз российских оккупантов. Известно, что захватчики разместились на территории Мелитопольского моторного завода.

"Позиции выдал любитель киносъемок – так называемой глава Мелитопольской районной ВГА Андрей Сигута", – пишут в сети.

Также есть пока что неподтвержденная информация о прилете по нефтебазе в селе Новобогдановка в 30 километрах от Мелитополя. Местные жители сообщали о зареве и запахе гари в воздухе.

Примечательно, что оккупационные "власти" Мелитополя подтвердили сообщения о взрывах. Однако затем захватчики заявили, что над населенным пунктом якобы отработала российская ПВО, а город "под надежной защитой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля в Мелитополе произошел масштабный пожар в районе военной базы армии РФ. Жители города видели густой черный дым, однако взрывов не было слышно.

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