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ССО щедро жгут технику врага: воины показали уничтожение целей на Южном направлении. Видео

Ольга Ганюкова
War
1 минута
1,0 т.
ССО щедро жгут технику врага: воины показали уничтожение целей на Южном направлении. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать неприятеля на нашей территории. Российским оккупантам даже не удается укрыться от украинских защитников.

Видео дня

Воины показали уничтожение целей в Южном направлении. Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций ВС Украины.

"Операторы ССО щедро курят российскую технику", – говорится в сообщении.

На кадрах показано, как операторы одного из подразделений ССО Украины уничтожили специальные инженерные комплексы Торнадо на базе УРАЛа и автомобильную технику подвоза боекомплекта. Это произошло на Южном направлении. Там украинские защитники провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно уничтожили их.

Отмечается, что всего точным огнем было поражено 5 враждебных целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника российских оккупантов.

ССО щедро жгут технику врага: воины показали уничтожение целей на Южном направлении. Видео
ССО щедро жгут технику врага: воины показали уничтожение целей на Южном направлении. Видео
ССО щедро жгут технику врага: воины показали уничтожение целей на Южном направлении. Видео

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также сбили вертолет. В общей сложности "демилитаризовали" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались скрыться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

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