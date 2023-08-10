ССО щедро жгут технику врага: воины показали уничтожение целей на Южном направлении. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать неприятеля на нашей территории. Российским оккупантам даже не удается укрыться от украинских защитников.

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Воины показали уничтожение целей в Южном направлении. Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций ВС Украины.

"Операторы ССО щедро курят российскую технику", – говорится в сообщении.

На кадрах показано, как операторы одного из подразделений ССО Украины уничтожили специальные инженерные комплексы Торнадо на базе УРАЛа и автомобильную технику подвоза боекомплекта. Это произошло на Южном направлении. Там украинские защитники провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно уничтожили их.

Отмечается, что всего точным огнем было поражено 5 враждебных целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника российских оккупантов.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 580 российских оккупантов, сожгли более десятка танков и артсистем, а также сбили вертолет. В общей сложности "демилитаризовали" еще 69 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на Бахмутском направлении ликвидировали группу российской пехоты. Захватчики пытались скрыться в доме, но их обнаружила украинская аэроразведка.

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