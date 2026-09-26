Быть на шаг впереди: в NAUDI призвали к разработке оружия будущего и объяснили, какие изменения необходимы

В Украине оборонная промышленность должна перейти от реактивного к проактивному развитию. Речь идет о прогнозировании того, как будет развиваться война не только в ближайшее время, но и через полгода или год.

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Одним из таких примеров является противодействие реактивным "Шахедам" противника. Об этом во время форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия" заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров, передает корреспондент OBOZ.UA.

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"Нам необходимо переходить от реактивного развития, когда мы реагируем на действия врага, к более активной позиции, более глубокому прогнозированию – как будут проходить боевые действия и война не только сегодня, завтра или через месяц. А как она будет происходить через год", – подчеркнул Гончаров.

По его словам, в этом году оправдались риски, которые обсуждали специалисты еще в конце 2025 года – речь идет о применении врагом новых дальнобойных средств поражения.

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Генеральный директор NAUDI добавил, что эффективность реакции и взаимодействия государства и бизнеса в этом вопросе не была стопроцентной. Сейчас в Украине реактивно решают вопросы противодействия реактивным "Шахедам" и малым крылатым ракетам.

"Однако этот вопрос поднимался ещё в декабре прошлого года: реактивная составляющая дальнобойных средств противника будет наращиваться. Сегодня уже разрабатываются решения, но мы должны понимать, что то, что мы сегодня разрабатываем, уже не будет актуально через 6 месяцев. И такая тенденция будет сохраняться постоянно", – подчеркнул Гончаров.

Он отметил, что необходимо активнее заниматься разработкой новых образцов в сотрудничестве с боевыми подразделениями, Министерством обороны и Генштабом "и прогнозировать то, что будет эффективно на поле боя".

Отдельным вызовом для оборонных предприятий, по словам Гончарова, являются российские удары по производственной инфраструктуре. Они могут прерывать цепочки поставок и затруднять выпуск продукции. В то же время он считает, что большей угрозой для стабильности оборонно-промышленного сектора является непоследовательность государственной политики.

По его словам, украинские предприятия за годы полномасштабной войны продемонстрировали способность восстанавливаться после атак и продолжать работу.

Как сообщал OBOZ.UA, российский реактивный беспилотник может иметь двигатель стоимостью от $30 до $70 тысяч. В то же время это лишь один из компонентов БПЛА — он также содержит другие дорогостоящие и высокотехнологичные элементы.

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