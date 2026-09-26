"Есть случаи смерти от голода": журналист рассказал о ситуации в оккупированных Россией Олешках

Гуманитарная ситуация в оккупированных Россией Олешках ухудшается с каждым днем. Люди остались без еды, воды, электричества, газа и связи; уже есть случаи смерти от голода.

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Дороги к городу и в самом городе заминированы, инфраструктура разрушена, из-за нехватки продуктов люди вынуждены есть портулак, а связаться с другими жителями города сложно из-за отсутствия нормальной связи. О критической ситуации в городе рассказал журналист Олег Батурин, который пообщался с людьми, которым удалось выехать.

Что рассказали свидетели

Журналист Олег Батурин пообщался с жителями Олешек, которые одними из последних в этом году выехали из этого блокированного города на ТОТ Херсонской области. По его словам, они поддерживают связь со своими знакомыми в городе. Эти оставшиеся знакомые сообщают о случаях смерти от голода в городе.

Они рассказали, что из-за голода жители Олешек вынуждены готовить портулак. Связь очень плохая, почти всё время они находятся дома, поскольку боятся выйти на улицу из-за постоянной опасности.

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"В Олешках становится всё хуже. Уже есть случаи смерти от голода. "Базара" , на котором что-то купить почти невозможно – только обменять – почти тоже нет. Люди рвут портулак на огороде, его варят и едят. Мы сидим почти всегда дома. Боимся даже выйти на улицу. Связь очень плохая, но иногда пробивается", – рассказали люди, оставшиеся в Олешках.

Журналист спросил, правда ли, что в Олешках от голода люди вынуждены есть собак. Об этом на днях сообщали в СМИ со ссылкой на представителей местных властей. Эту информацию Батурину не подтвердили: "О собаках не слышали".

Также ему не подтвердили показания других местных жителей из Олешек, которые говорили, что люди в этом городе уже вынуждены ловить и есть крыс.

Однако он отметил, что жители Олешек вполне могут не знать, что происходит в другой части города – из-за отсутствия нормальной связи, разрушенной инфраструктуры, заминированных дорог и постоянной опасности с воздуха, из-за банальной невозможности пойти, спросить и узнать. Поэтому лучше всего опираться на личный опыт собеседников и на то, свидетелями чего они непосредственно стали.

Собеседники из Олешек, с которыми общался журналист, уверены, что сделали правильный выбор, при первой же возможности уехав из города, и не представляют, как бы им пришлось пережить эту осень и зиму.

Ситуация в оккупированных Олешках

Город Олешки Херсонской области расположен на левом берегу Днепра и в настоящее время фактически отрезан от подконтрольной Украине территории. Находится под российской оккупацией с 2022 года. По данным украинских властей, в Олешках и прилегающих районах остаются около 6 тысяч человек, среди них примерно 200 детей.

Жители Олешек остались без электроэнергии, газа и централизованного водоснабжения еще с лета 2023 года, а жители испытывают острую нехватку питьевой воды, еды и медикаментов. В городе не работают магазины, и жители не могут приобрести не только продукты питания, но и одежду, а также средства гигиены.

Украина пыталась доставлять в город гуманитарные грузы, однако в последние месяцы эти попытки не увенчались успехом. Российские оккупационные силы фактически перекрыли возможность безопасно покинуть город: ранее некоторые жители выходили пешком по заминированным дорогам в поисках продуктов, но теперь это стало слишком опасно.

Все въезды в Олешки и дороги, ведущие в город, заминированы, последние запасы продуктов завезли ещё в конце мая.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках и обратился к международному сообществу с призывом обеспечить доставку гуманитарной помощи в город и безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать.

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