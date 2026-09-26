«Титаническая работа»: военный рассказал, что было самым сложным во время операции «Вивальди». Карта

В ходе операции "Вивальди" самыми сложными для украинских военных оказались опорные пункты вокруг Среднего, поскольку они имели ключевое значение для дальнейшего развития успеха. Противник понимал их значение, поэтому оказывал ожесточенное огневое сопротивление, пытаясь восстановить свои позиции.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал командир 1-го механизированного батальона в составе 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго с позывным "Бекон", который участвовал в операции "Вивальди" совместно с Третьим армейским корпусом. Он также объяснил особенности зачистки территорий от российской инфильтрации и ответил на вопросы о дальнейшем ходе операции.

Самые сложные этапы операции

По словам "Бекона", сложными были все этапы операции, начиная с ее планирования. Он назвал эту работу многослойной и кропотливой, а работу, спланированную бригадным генералом Андреем Билецким, — "титанической".

В то же время на участке, где действовало его подразделение, наибольшие трудности возникли во время работы у опорных пунктов вокруг Среднего. Именно они были необходимы для дальнейшего успеха, поэтому противник сосредоточил там самое жесткое огневое сопротивление.

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После того как украинские военные прорвали первую линию обороны, противник несколько утратил активность и начал подстраиваться под их действия. На отдельных участках российские военные не успевали реагировать, а из-за сбоев в связи украинские силы получали возможность развивать успех.

Как зачищали территории от инфильтрации

"Бекон" отметил, что российская инфильтрация создает значительные трудности, в частности потому, что противник пытается проникать на участки, где проходят логистические пути и осуществляется передвижение техники и пехоты.

Украинскиевоенные сначала зачищали территории, необходимые для передвижения личного состава и техники. После полной очистки маршрутов выдвижения и логистических путей они начинали работать над прилегающими территориями вокруг своего района обороны.

В то же время инфильтрация создает проблемы и для самих российских военных. По словам командира, позиции, действующие в отрыве, могут получать снабжение преимущественно с помощью дронов или обеспечивать себя тем, что находят во время передвижения.

Поэтому украинские военные работали над подступами к таким позициям и пытались перерезать логистику противника. Это затрудняло его дальнейшее продвижение и поставки боекомплекта и провизии, из-за чего на определенных позициях российские военные оставались без достаточного обеспечения.

"Бекон" подчеркнул, что результат удалось достичь благодаря сочетанию двух направлений: непосредственной зачистки территорий и поражения и блокирования логистических подступов противника. По его словам, использование только одного из этих методов не дало бы необходимого эффекта.

Будет ли продолжение "Вивальди"

На вопрос о том, на каком этапе сейчас находится операция "Вивальди" и будет ли она продолжена, военный не стал давать конкретного ответа. Он отметил, что операцию спланировал командир корпуса, поэтому именно он должен раскрывать информацию о дальнейших действиях и продвижении.

"Единственное, что могу сказать —следите за эфирами, следите за ходом событий, продолжение следует", — сказал "Бекон".

Напомним, в ходе операции "Вивальди" украинские военные освободили от оккупантов Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра. Всего, по данным военных, было деоккупировано 75 кв. км территории, а ещё 10 кв. км пришлось на Среднее.

Как писал OBOZ.UA, 66-я отдельная механизированная бригада показала кадры освобождения и зачистки поселка Среднее в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". На видео запечатлена работа украинских военных во время операции, которая, по данным бригады, прошла без потерь с украинской стороны.

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