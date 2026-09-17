Зачистили без потерь: ВСУ показали кадры освобождения поселка Среднее в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Видео

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Среднее в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". К наступательным действиям приступила 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

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В бригаде заявили, что зачистка населенного пункта прошла без потерь с украинской стороны. Соответствующие кадры показала 66-я ОМБр.

66-я ОМБр перешла к наступательным действиям

В составе Третьего армейского корпуса под командованием Андрея Билецкого 66-я ОМБр перешла к наступательным действиям в рамках операции "Вивальди".

В бригаде сообщили, что в результате тщательно спланированной и многоэтапной операции украинские подразделения уничтожили российских военных в Среднем и освободили населенный пункт.

Наземную часть операции провели пехотинцы первого механизированного батальона "KASSTA" и второго механизированного батальона "Внуки Адольфивны".

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Как проходило освобождение Среднего

Перед наступлением украинские военные провели разведку и огневую подготовку. Артиллерия и беспилотные системы подавили огневые средства противника.

После этого пехотинцы механизированных батальонов нанесли внезапные удары при огневой поддержке танкового батальона и уничтожили российских военных.

В 66-й ОМБр подчеркнули, что зачистка Среднего прошла без потерь с украинской стороны.

Бойцы третьего механизированного батальона отбросили противника за реку

В то же время военнослужащие третьего механизированного батальона "Fireflies" провели ударно-штурмовые действия к югу от Среднего.

По сообщению бригады, в ходе этих действий украинские военные отбросили противника за реку Нитриус.

Напомним, Третий армейский корпус показал первые кадры операции "Вивальди", снятые украинскими военными на камеры GoPro. В корпусе рассказали о масштабной зачистке территории от российской инфильтрации и деоккупации населенных пунктов на севере Донецкой области.

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры признавали успешные контратаки ВСУ в районе Лимана. Они также сообщали о проблемах российских войск на этом направлении.

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