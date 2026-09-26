Под прицелом оказались НПЗ и заводы: дроны атаковали Россию, произошли пожары. Фото и видео

Ночью Россию атаковали украинские дроны. Громко было в Брянске, взрывы раздавались также в Краснодарском крае и Ростовской области РФ.

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Пострадали заводы и как минимум один НПЗ. Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Поражен Ильский НПЗ

Об очередном поражении Ильского НПЗ в 50 км от Краснодара в Exilenova+ начали писать после 1 часа ночи.

В канале также появлялись снятые россиянами кадры пожара после удара.

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Среди средств поражения, задействованных для атаки, этой ночью были и реактивные: звуки их пролета фиксировали свидетели.

Судя по комментариям за кадром, россияне были поражены количеством дронов, которые появились в Краснодарском крае этой ночью.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "обломки2 вызвали пожары на территории сразу двух предприятий.

"Вероятно, также был атакован Афипский НПЗ в Краснодарском крае", – предположили в Exilenova+.

Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. А. Шамара — это ключевое нефтеперерабатывающее предприятие на юге России (в Северском районе Краснодарского края), которое обеспечивает топливом российскую армию.

Мощность предприятия — около 6,6 млн тонн нефти в год (шесть установок первичной переработки).

Завод производит дизельное топливо, мазут, прямогонный и газовый бензин.

Афипский НПЗ — это крупное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае. Как и Ильский, этот завод обеспечивает топливом армию РФ.

Проектная годовая мощность переработки нефти составляет около 6,25 миллиона тонн в год.

Предприятие специализируется на производстве дизельного топлива, бензина и его компонентов.

Подверглась нападению Ростовская область

Этой ночью под обстрелом Сил обороны также оказалась Ростовская область. Боевые действия велись в ряде городов региона, в частности, в городе Азов.

Атаку на Азов подтвердил местный губернатор Юрий Слюсар.

Среди заявлений о якобы атакованных Украиной жилых домах и социальных объектах он сдержанно упомянул о повреждениях "промышленных объектов".

В Exilenova+ же отметили, что местные жители писали об атаке на АО "Азовский оптико-механический завод", выпускающий продукцию для оборонной промышленности.

NASA FIRMS также фиксирует очаг пожара недалеко от предприятия.

Взрывы в Брянске

Взрывы ночью раздавались и в Брянске. Там тоже что-то горело.

В Брянске активно работала российская ПВО. Но, судя по кадрам, появившимся в сети, россиянам сбития вряд ли доставили большую радость.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Украина нанесла удары по российским НПЗ и трем важным предприятиям, задействованным в производстве ракет.

Кроме того, Силы обороны атаковали логистический хаб армии РФ в оккупированном Луганске.

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