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Под прицелом оказались НПЗ и заводы: дроны атаковали Россию, произошли пожары. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
7 минут
465
Последствия ночного удара
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Ночью Россию атаковали  украинские дроны. Громко было в Брянске, взрывы раздавались также в Краснодарском крае и Ростовской области РФ.

Пострадали заводы и как минимум один НПЗ. Подробности и кадры с мест событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Поражен Ильский НПЗ

Об очередном поражении Ильского НПЗ в 50 км от Краснодара в Exilenova+ начали писать после 1 часа ночи.

В канале также появлялись снятые россиянами кадры пожара после удара.

Пожар на Ильском НПЗ
Пожар на Ильском НПЗ
Пожар на Ильском НПЗ
Пожар на Ильском НПЗ

Среди средств поражения, задействованных для атаки, этой ночью были и реактивные: звуки их пролета фиксировали свидетели.

Судя по комментариям за кадром, россияне были поражены количеством дронов, которые появились в Краснодарском крае этой ночью.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что "обломки2 вызвали пожары на территории сразу двух предприятий.

Губернатор региона подтвердил пожары на двух предприятиях

"Вероятно, также был атакован Афипский НПЗ в Краснодарском крае", – предположили в Exilenova+.

Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. А. Шамара — это ключевое нефтеперерабатывающее предприятие на юге России (в Северском районе Краснодарского края), которое обеспечивает топливом российскую армию.

Мощность предприятия — около 6,6 млн тонн нефти в год (шесть установок первичной переработки).

Завод производит дизельное топливо, мазут, прямогонный и газовый бензин.

Афипский НПЗ — это крупное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное вблизи поселка Афипский в Краснодарском крае. Как и Ильский, этот завод обеспечивает топливом армию РФ.

Проектная годовая мощность переработки нефти составляет около 6,25 миллиона тонн в год.

Предприятие специализируется на производстве дизельного топлива, бензина и его компонентов.

Подверглась нападению Ростовская область

Этой ночью под обстрелом Сил обороны также оказалась Ростовская область. Боевые действия велись в ряде городов региона, в частности, в городе Азов.

Атаку на Азов подтвердил местный губернатор Юрий Слюсар.

Среди заявлений о якобы атакованных Украиной жилых домах и социальных объектах он сдержанно упомянул о повреждениях "промышленных объектов".

Скриншот сообщения

В Exilenova+ же отметили, что местные жители писали об атаке на АО "Азовский оптико-механический завод", выпускающий продукцию для оборонной промышленности.

NASA FIRMS также фиксирует очаг пожара недалеко от предприятия.

Пожар в Азове Ростовской области

Взрывы в Брянске

Взрывы ночью раздавались и в Брянске. Там тоже что-то горело.

В Брянске активно работала российская ПВО. Но, судя по кадрам, появившимся в сети, россиянам сбития вряд ли доставили большую радость.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Украина нанесла удары по российским НПЗ и трем важным предприятиям, задействованным в производстве ракет.

Кроме того, Силы обороны атаковали логистический хаб армии РФ в оккупированном Луганске.

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