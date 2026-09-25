Под прицелом оказались завод и НПЗ: дроны атаковали Ульяновск и Пермь, после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Ночью 25 сентября Россия снова оказалась под атакой Сил обороны: взрывы прозвучали сразу в двух российских городах – Ульяновске и Перми. В первом из них был атакован завод "Искра", входящий в крупный российский холдинг ОПК "Алмаз-Антей".

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В Перми же под удар попал нефтеперерабатывающий завод: в районе предприятия в небо поднялся дым. Подробности и кадры с мест собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Ульяновск

Этой ночью в Ульяновске был атакован важный для российского оборонно-промышленного комплекса завод.

"Ульяновск, местные пишут что под атакой завод "Искра", – отметили в Exilenova+.

Авторы канала добавили, что АО "НПП "Завод Искра" в Ульяновске производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи. Предприятие входит в концерн "Алмаз–Антей" – крупный российский государственный холдинг оборонно-промышленного комплекса РФ, который специализируется на разработке и выпуске вооружений для противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

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"В рамках кооперации по производству управляемых ракет Х-59М2/М2А завод поставляет АО "Ярославский радиозавод" транзисторные пары 3ОТ127А. Их используют при изготовлении телевизионных передатчиков СБ-1АМ, входящих в состав аппаратуры Т1А-02", – добавили в Exilenova+.

Атака на Пермь

Также в ночь на 25 сентября взрывы звучали в Перми, а точнее – в районе расположенного в городе НПЗ.

"Пермь, также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС)", – сообщили в Exilenova+.

После взрывов на предприятии вспыхнул пожар. Россияне наблюдали дым и пламя в районе завода.

OSINT-аналитики считают, что на ПНОС в Перми горит установка АВТ-5.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (Пермский нефтеперерабатывающий завод) – один из крупнейших НПЗ России: проектная мощность переработки нефти составляет 13,1 млн тонн в год, переработки жидких углеводородов – 1,7 млн тонн в год, переработки попутного нефтяного газа – 1,46 млрд м³ в год. Принадлежит "Лукойл–Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС), входящему в состав ОАО "Лукойл".

ПНОС неоднократно был атакован Силами обороны Украины.

В частности, в ходе атаки 30 апреля 2026 года горела вакуумная колонна на установке первичной переработки нефти (АВТ-4), огонь впоследствии распространился на атмосферную ректификационную колонну.

7 мая горела установка изомеризации, используемая для повышения октанового числа бензина, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2 горели два резервуара.

8 мая была поражена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-5. После этого завод полностью остановил работу.

29 июля 2026 года вследствие атаки, вероятно, была повреждена установка первичной переработки АВТ-5. 21 августа завод прекратил работ.

В ночь с 20 на 21 августа украинские силы вновь атаковали НПЗ. OSINT-анализ видеоматериалов указывал на вероятное повреждение установки первичной перегонки АВТ-2. После атаки сообщалось об остановке работы части технологического оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября в промзоне Куйбышевского НПЗ вспыхнул пожар.

А днем ранее НПЗ был поражен в российской Самаре.

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