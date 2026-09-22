В российской Самаре атакован НПЗ: поднялся чёрный дым. Фото и видео
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В ночь на 22 сентября Украина атаковала Самарскую область РФ. Целью удара стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
В результате удара по НПЗ на территории объекта возник масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Обстоятельства атаки
Начиная с 01:30 по местному времени в регионе был объявлена воздушная тревога. В аэропорту Самары с ночи были введены временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.
По заявлению губернатора области Вячеслава Федорищева, в регионе работали средства ПВО. Официальные ведомства РФ и местные власти не публиковали детальных отчетов о точных повреждениях инфраструктуры или возгораниях на объектах нефтепереработки.
В свою очередь мониторинговые каналы подтверждают прилеты по территории НПЗ. После взрывов над предприятием поднялся огромный столб черного дыма.
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