В промзоне Куйбышевского НПЗ бушует пожар: поднялся черный дым. Фото и видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Ночью 23 сентября на Куйбышевском НПЗ в Самарской области вспыхнул пожар. Над промзоной поднялся чёрный дым.
Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Там напомнили, что накануне по этому НПЗ наносились удары, связано ли новое возгорание с повторными ударами – пока неизвестно.
На Куйбышевском НПЗ снова вспыхнул пожар
В Exilenova+ сообщили о том, что ночью на Куйбышевском НПЗ снова было жарко.
"В промзоне Куйбышевского НПЗ в Самарской области, который бомбили вчера утром, снова пожар. Связано ли это с новыми ударами, пока неизвестно"", – говорилось в сообщении.
"Беспилотную опасность" в области объявили вскоре после полуночи. Она продолжалась до утра
Утром пожар только разгорелся еще сильнее. Над городом Новокуйбышевск, где расположен завод, был виден черный дым.
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ, расположенное в Самарской области (город Новокуйбышевск). Входит в структуру государственной российской корпорации "Роснефть".
Проектная мощность завода составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и другие нефтепродукты.
Продукция завода используется, в частности, для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне в российской Самарской области был поражен НПЗ.
Россияне снимали кадры с чёрным дымом над предприятием, впоследствии нанесение удара подтвердили в Генштабе ВСУ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!