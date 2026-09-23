В промзоне Куйбышевского НПЗ бушует пожар: поднялся черный дым. Фото и видео

Ночью 23 сентября на Куйбышевском НПЗ в Самарской области вспыхнул пожар. Над промзоной поднялся чёрный дым.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Там напомнили, что накануне по этому НПЗ наносились удары, связано ли новое возгорание с повторными ударами – пока неизвестно.

На Куйбышевском НПЗ снова вспыхнул пожар

В Exilenova+ сообщили о том, что ночью на Куйбышевском НПЗ снова было жарко.

"В промзоне Куйбышевского НПЗ в Самарской области, который бомбили вчера утром, снова пожар. Связано ли это с новыми ударами, пока неизвестно"", – говорилось в сообщении.

"Беспилотную опасность" в области объявили вскоре после полуночи. Она продолжалась до утра

Утром пожар только разгорелся еще сильнее. Над городом Новокуйбышевск, где расположен завод, был виден черный дым.

Главные истории дня

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ, расположенное в Самарской области (город Новокуйбышевск). Входит в структуру государственной российской корпорации "Роснефть".

Проектная мощность завода составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и другие нефтепродукты.

Продукция завода используется, в частности, для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в российской Самарской области был поражен НПЗ.

Россияне снимали кадры с чёрным дымом над предприятием, впоследствии нанесение удара подтвердили в Генштабе ВСУ.

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