Силы обороны атаковали логистический центр армии РФ в оккупированном Луганске: пожары видны издалека. Фото и видео

Вечером 24 сентября во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов, после которых в городе возникли масштабные пожары. Один из загоревшихся объектов связывают с логистическим хабом российских войск.

Видео дня

О взрывах и пожарах сообщали OSINT-каналы в Telegram, в частности Exilenova+ и Supernova+. В сети также появились видео с места событий, на которых видно сильное возгорание и густой дым.

По сообщениям с места событий, после взрывов загорелся торговый центр "Стройцентр". Ранее сообщалось, что это бывший гипермаркет украинской сети "Эпицентр", который после оккупации города перешел под контроль оккупационных властей.

Впоследствии в сети появилась информация, что объект мог использоваться в качестве логистического хаба российских войск. В то же время доступные сообщения не содержат официального подтверждения именно о поражении этого объекта Силами обороны Украины.

Главные истории дня

Что известно

Очевидцы публикуют кадры пожара из разных районов Луганска. На видео видно, что пламя и дым заметны издалека.

По предварительным данным, возгорание возникло как минимум в двух местах. Кроме того, после первой серии взрывов в городе продолжали раздаваться новые взрывы и повторные детонации. Сообщалось также о возможных ударах в других районах Луганска.

Информация о погибших, пострадавших и точном масштабе повреждений на момент публикации не сообщалась.

Недавно, в оккупированном Луганске, ночью 5 июня были слышны звуки работы ПВО и громкие взрывы. По предварительным данным, дронный удар пришелся по нефтебазе, расположенной на южной окраине города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные продолжают методично ликвидировать противника и его технику. На этот раз пилоты "Магура" показали, как ловко уничтожили российскую подделку турецкого "Байрактара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!