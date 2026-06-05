В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео

В оккупированном Луганске ночью 5 июня была слышна работа ПВО и громкие взрывы. Предварительно, дроновому удару подверглась нефтебаза, расположенная на южной окраине города.

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Местные жители снимали обстрел на свои телефоны. Кадры объективного контроля подтверждают, что над временно оккупированной территорией летали БпЛА, которые пытались сбить российские захватчики.

Также известно о прилетах – над атакованным объектом поднялись яркое зарево и густой дым. Масштабы пожара уточняются.

Вероятно, украинские беспилотники продолжили создавать дефицит топлива для оккупационной армии держави-агресора на захваченных ею территориях.

OSINT-исследователи проекта "КиберБорошно" заявили, что дроны повторно поразили нефтебазу в Луганске по координатам 48.5121694,39.3129035. Этот объект уже обстреливался ранее (в том числе в октябре 2025 года).

Как писал OBOZ.UA, во временно оккупированном Углегорске в Донецкой области в ночь на 5 июня тоже прогремело несколько взрывов – в районе железнодорожной инфраструктуры. После этого в городе, а также в нескольких районах рядом произошел полный блэкаут.

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