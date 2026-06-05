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В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
441
В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео
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В оккупированном Луганске ночью 5 июня была слышна работа ПВО и громкие взрывы. Предварительно, дроновому удару подверглась нефтебаза, расположенная на южной окраине города.

Местные жители снимали обстрел на свои телефоны. Кадры объективного контроля подтверждают, что над временно оккупированной территорией летали БпЛА, которые пытались сбить российские захватчики.

Также известно о прилетах – над атакованным объектом поднялись яркое зарево и густой дым. Масштабы пожара уточняются.

В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео
В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео

Вероятно, украинские беспилотники продолжили создавать дефицит топлива для оккупационной армии держави-агресора на захваченных ею территориях.

OSINT-исследователи проекта "КиберБорошно" заявили, что дроны повторно поразили нефтебазу в Луганске по координатам 48.5121694,39.3129035. Этот объект уже обстреливался ранее (в том числе в октябре 2025 года).

В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео
В оккупированном Луганске взорвалась нефтебаза: подозревают атаку дронов. Фото и видео

Как писал OBOZ.UA, во временно оккупированном Углегорске в Донецкой области в ночь на 5 июня тоже прогремело несколько взрывов – в районе железнодорожной инфраструктуры. После этого в городе, а также в нескольких районах рядом произошел полный блэкаут.

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