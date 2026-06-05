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В оккупированном Углегорске прогремели взрывы: в нескольких городах Донецкой области фиксируют блэкаут. Видео

Михаил Левакин
War
2 минуты
231
В оккупированном Углегорске прогремели взрывы: в нескольких городах Донецкой области фиксируют блэкаут. Видео
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Во временно оккупированном Углегорске в Донецкой области, в ночь на 5 июня прогремело несколько взрывов в районе железнодорожной инфраструктуры города. После этого в городе, а также в нескольких районах рядом произошел полный блэкаут.

Так называемая "власть" оккупированного региона об этом еще не сообщала. Однако местные жители утверждают, что после нескольких "громких взрывов в районе железной дороги" вспыхнул масштабный пожар.

Одновременно с пожаром в регионе полностью исчезло электроснабжение.

В оккупированном Углегорске прогремели взрывы: в нескольких городах Донецкой области фиксируют блэкаут. Видео

Считается, что в Углегорске была атакована с воздуха военная инфраструктура оккупантов. Жители утверждают, что город был под атакой украинских дронов.

Osint-сообщество Exilenova+ собрало видеодоказательства поражения и блэкаута в районе.

О чем речь

Углегорская городская громада расположена в Горловском районе Донецкой области. Углегорск является административным центром громады. Но территория образованной территориальной общины является временно оккупированной.

В оккупированном Углегорске прогремели взрывы: в нескольких городах Донецкой области фиксируют блэкаут. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные уже взяли под огневой контроль расположенную рядом временно оккупированную Горловку. Вражеская техника и транспорт, которые прибывают в город, все чаще попадают под удары украинских беспилотников, утверждают бойцы 28-й отдельной механизированной бригады.

Другие удары по захватчикам

А на временно оккупированном юге Украины оккупанты изменили маршруты снабжения, пытаясь избежать украинских ударов.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по маршрутам снабжения российских войск не являются разовыми акциями, а входят в комплекс постоянных операций Сил обороны. По его словам, подобные действия создают серьезные трудности для обеспечения российских подразделений, особенно на ВОТ.

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