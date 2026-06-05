В оккупированном Углегорске прогремели взрывы: в нескольких городах Донецкой области фиксируют блэкаут. Видео

Во временно оккупированном Углегорске в Донецкой области, в ночь на 5 июня прогремело несколько взрывов в районе железнодорожной инфраструктуры города. После этого в городе, а также в нескольких районах рядом произошел полный блэкаут.

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Так называемая "власть" оккупированного региона об этом еще не сообщала. Однако местные жители утверждают, что после нескольких "громких взрывов в районе железной дороги" вспыхнул масштабный пожар.

Одновременно с пожаром в регионе полностью исчезло электроснабжение.

Считается, что в Углегорске была атакована с воздуха военная инфраструктура оккупантов. Жители утверждают, что город был под атакой украинских дронов.

Osint-сообщество Exilenova+ собрало видеодоказательства поражения и блэкаута в районе.

О чем речь

Углегорская городская громада расположена в Горловском районе Донецкой области. Углегорск является административным центром громады. Но территория образованной территориальной общины является временно оккупированной.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные уже взяли под огневой контроль расположенную рядом временно оккупированную Горловку. Вражеская техника и транспорт, которые прибывают в город, все чаще попадают под удары украинских беспилотников, утверждают бойцы 28-й отдельной механизированной бригады.

Другие удары по захватчикам

А на временно оккупированном юге Украины оккупанты изменили маршруты снабжения, пытаясь избежать украинских ударов.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по маршрутам снабжения российских войск не являются разовыми акциями, а входят в комплекс постоянных операций Сил обороны. По его словам, подобные действия создают серьезные трудности для обеспечения российских подразделений, особенно на ВОТ.

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