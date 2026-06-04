ВСУ взяли Горловку под огневой контроль: что это значит для врага

Украинские военные взяли под огневой контроль временно оккупированную Горловку, что в Донецкой области. Вражеская техника и транспорт, которые прибывают в город, все чаще попадают под удары украинских беспилотников.

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Об этом сообщили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады. По их данным, результатов удалось достичь благодаря работе операторов беспилотных систем "Вспышка".

В бригаде отметили, что Горловка расположена примерно в 35–40 километрах от украинских позиций. Если раньше оккупанты могли относительно свободно передвигаться по городу и его окрестностям, то сейчас их транспорт находится под постоянной угрозой.

Операторы ББпС "Вспышка" 28-й бригады регулярно атакуют логистические маршруты россиян в тыловых районах. Основными целями становятся грузовики, легковые автомобили и квадроциклы, которые используют оккупанты.

"Если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами. И нет, не благодаря новым middle-strike дронам и не благодаря оптоволокну. Только "скил" пилотов, ваши донаты и взаимодействие между нашими подразделениями", – отметили бойцы.

Россияне меняют маршруты из-за угрозы ударов ВСУ

На временно оккупированном юге Украины оккупанты изменили маршруты снабжения, пытаясь избежать украинских ударов. Для этого они начали использовать дороги, проходящие ближе к побережью Азовского моря.

Новый маршрут россиян в Бердянск пролегает через Мариуполь, Мелекино, Азовское, Ялту, Урзуф и далее вдоль побережья.

Также оккупанты изменили передвижение транспорта. Теперь грузовики преимущественно движутся колоннами, которые охраняют стрелки и малые огневые группы.

Кроме того, на оккупированной территории россияне перекрашивают грузовики и заменяют цвет тентов. Причины такого решения пока неизвестны. Руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, это может быть связано с наличием соответствующих материалов для покраски и маскировки техники.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по маршрутам снабжения российских войск не являются разовыми акциями, а входят в комплекс постоянных операций Сил обороны. По его словам, подобные действия создают серьезные трудности для обеспечения российских подразделений, особенно на ВОТ юга Украины, где логистика остается одним из ключевых факторов ведения боевых действий.

Также OBOZ.UA сообщал, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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