Ездят колоннами в сопровождении огневых групп: оккупанты изменили логистический маршрут на юге Украины. Видео

Российские захватчики на временно оккупированном юге Украины изменили логистический маршрут. Теперь они движутся по дороге, расположенной ближе к морю, чтобы избежать ударов со стороны Сил обороны.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он добавил, что вместе с тем вражеские грузовики во время движения сопровождают малые огневые группы

"Россияне окончательно изменили логистический маршрут во избежание поражения", – говорится в сообщении.

Что известно

Как сообщил Андрющенко, сейчас маршрут в Бердянск проходит через Мариуполь – с. Мелекино (выезд через Приморский район города) – с. Азовское – с. Ялта, далее выход на трассу Мангуш–Урзуф – с. Урзуф – Бердянск (вдоль побережья).

Кроме того, фиксируется массовая перекраска и перетяжка грузового транспорта в синий цвет. По словам руководителя Центра изучения оккупации, причины такого выбора цвета пока неизвестны, вероятно, это связано с наличием материалов для покраски и тентов.

"Схема движения. Теперь – исключительно колоннами в сопровождении стрелков с пулеметами и малых огневых групп. Одиночные грузовики исключительно для локального перемещения", – отмечается в сообщении.

Напомним, в России углубляется топливный кризис. Правительство РФ запретило экспорт авиационного топлива сроком на пять месяцев – до 30 ноября. Официальная цель – "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", эксперты же связывают это с последствиями атак украинских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что удары по маршрутам поставок российских войск не являются разовыми акциями, а входят в комплекс постоянных операций Сил обороны. По его словам, подобные действия создают серьезные трудности для обеспечения российских подразделений, особенно на ВОТ юга Украины, где логистика остается одним из ключевых факторов ведения боевых действий.

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