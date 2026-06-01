'Нет топлива – стоят машины': Буданов сказал, остановят ли войну удары по логистическим маршрутам армии РФ

Украинские силы регулярно наносят удары по логистическим маршрутам российской армии, в частности по сухопутному коридору, который используется РФ для обеспечения оккупационных войск. Такие операции существенно затрудняют поставки топлива и ресурсов, однако сами по себе не способны остановить войну.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время форума "Архитектура безопасности". По его словам, Украина системно работает над нарушением российской логистики, и эта тактика уже неоднократно показала свою эффективность.

Украина периодически прерывает логистические коридоры РФ

Буданов подчеркнул, что удары по маршрутам снабжения российских войск не являются разовыми акциями, а входят в комплекс постоянных операций Сил обороны.

"Это не первый раз. И эти коридоры периодически мы прерываем. Причем достаточно эффективно. И на длительный промежуток времени. Это очередной этап этой стандартной операции", – отметил он.

По словам главы ОПУ, подобные действия создают серьезные трудности для обеспечения российских подразделений, особенно на оккупированных территориях юга Украины, где логистика остается одним из ключевых факторов ведения боевых действий.

В последние месяцы украинские военные неоднократно наносили удары по транспортной инфраструктуре, складам горючего, железнодорожным узлам и другим объектам, которые используются для снабжения российских войск.

Самый болезненный удар – по поставкам горючего

Буданов подчеркнул, что особенно ощутимыми для российской армии являются перебои с доставкой горючего. Именно транспортное обеспечение, а не боевая техника, требует наибольших объемов топливных ресурсов.

"Топливо перевозится преимущественно бензовозами. Нет топлива – стоят машины. А это все логистика прежде всего. Военная техника используется не так интенсивно, как транспортное обеспечение, генераторы и другие средства, необходимые для выполнения задач", – объяснил руководитель военной разведки.

Он отметил, что срыв поставок горючего непосредственно влияет на способность оккупационных войск перевозить боеприпасы, личный состав, продовольствие и другие ресурсы, необходимые для ведения боевых действий.

Буданов пояснил, что такие удары позволяют не только ослаблять российские силы, но и заставляют командование РФ тратить дополнительные ресурсы на защиту и восстановление логистических маршрутов.

Войну это не остановит, но усложнит планы оккупантов

В то же время руководитель Офиса президента отметил, что даже самые эффективные удары по логистике не могут самостоятельно положить конец войне.

"Это максимально эффективная работа. Она нужна и правильная. Это осложнение их намерений и срыв выполнения поставленных задач", – подчеркнул он.

Однако, отвечая на вопрос о возможности завершения войны благодаря таким операциям, Буданов был категоричен.

"Остановится ли российская война? Нет, не остановится, вполне очевидно", – подчеркнул руководитель ГУР.

По его словам,удары по логистическим маршрутам являются важным элементом стратегии истощения российской армии, но для достижения стратегического результата необходимо сочетание военного, экономического и дипломатического давления на страну-агрессора Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в России углубляется топливный кризис. Правительство РФ запретило экспорт авиационного топлива сроком на пять месяцев – до 30 ноября. Официальная цель – "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", эксперты же связывают это с последствиями атак украинских беспилотников.

