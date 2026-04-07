'Константиновка была и есть наша': ВСУ показали, как умело уничтожают врага на Донетчине. Видео

Страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижениях" в Константиновке Донецкой области. Тем временем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

Об этом сообщили в Группировке войск "Восток". 6 апреля там опубликовали видео, на котором можно увидеть, как наши воины "минусуют" штурмовые группы РФ.

"Оккупанты лезут массой – и так же массово ложатся в землю украинского Донбасса", – сказано в сообщении.

По врагу работают различными видами оружия, в частности, активно применяются дроны.

В ВСУ подчеркнули – Константиновка была и остается под контролем Украины.

"Константиновка была и есть наша. Все остальное – ложь захватчиков", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, командование страны-агрессора России установило для себя дату захвата Константиновки Донецкой области – до 25 апреля. Однако украинские военные убеждены, что планы захватчиков не будут иметь успеха.

