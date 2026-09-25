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"Меньше рутины": в Украине создают ИИ-систему, которая будет анализировать боевые данные и прогнозировать действия противника

Иван Черленский
War
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Платформа SPECTR будет анализировать информацию с поля боя и разрабатывать рекомендации для военных.
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Центр искусственного интеллекта "A1" при Министерстве обороны Украины разрабатывает платформу SPECTR для анализа боевых данных и планирования операций. В настоящее время её уже тестируют несколько боевых подразделений.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что SPECTR должна помочь военным быстрее обрабатывать информацию с поля боя, при этом она будет оставаться в защищённом периметре.

Что будет делать SPECTR

По словам руководителя центра "A1" Данила Цьвока, Украина располагает уникальным массивом данных о современной войне. SPECTR поможет использовать эти данные для планирования операций и принятия решений.

Среди основных задач платформы:

  • анализ информации;
  • выявление закономерностей;
  • выработка рекомендаций по планированию операций и организации процессов в армии;
  • автоматизация рутинной работы в штабах.

"Фактически мы создаем операционную систему для ведения войны, которая будет помогать военным выбирать эффективные сценарии действий и прогнозировать возможные шаги противника", — заявил Даниил Цьвок.

SPECTR будет работать в уже существующих системах Сил обороны, а также на локальных устройствах, предназначенных для работы с конфиденциальными данными.

Как в Минобороны развивают AI-driven армию

Центр искусственного интеллекта "A1" Минобороны был создан в марте 2026 года при поддержке правительства Великобритании. Его цель – превратить ИИ в преимущество Украины на поле боя и построить армию, управляемую искусственным интеллектом, то есть вооруженные силы, усиленные искусственным интеллектом.

Для этого определили три основных направления:

  • более быстрое и эффективное принятие решений на основе данных;
  • использование ИИ в средствах поражения;
  • сокращение бюрократии в армии.

В настоящее время "A1" работает над тремя флагманскими проектами в сфере анализа боевых данных и развития оборонных инноваций. Часть решений уже тестируется военными подразделениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники уже используют искусственный интеллект в системах противовоздушной обороны. Автоматизированная турель "Тандем" после получения данных из сети радиолокационных станций может самостоятельно захватывать и сопровождать воздушные цели. Оператору остается лишь выбрать вооружение и управлять системой с помощью геймпада.

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