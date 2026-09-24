Оператору остается выбрать оружие: пограничники показали, как сбивают российские дроны с помощью ИИ и геймпада Xbox. Фото

Украинские пограничники используют искусственный интеллект и обычный геймпад Xbox для управления автоматизированной турелью, которая помогает уничтожать российские беспилотники, в частности типа "Шахед". Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается лишь выбрать тип вооружения и нажать кнопку на контроллере.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Пограничники продемонстрировали работу подразделения ПВО "Оберег" бригады "Помста" во время ночного дежурства.

"Тандем" самостоятельно захватывает и сопровождает цель

Во время ночного дежурства пограничники работают без прожекторов и лазерных систем подсветки.

Данные о воздушных целях поступают из сети РЛС, после чего автоматизированная турель "Тандем" с помощью искусственного интеллекта самостоятельно захватывает российский дрон и продолжает следить за его перемещением.

Управление – с помощью геймпада Xbox

После захвата цели оператору остаётся лишь выбрать оружие, из которого будет вестись огонь. На турели могут использоваться пулемёты Browning M2 или ПКТ.

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Для управления системой пограничники используют геймпад от Xbox. Оператор нажимает кнопку на контроллере, после чего система открывает огонь по воздушной цели из выбранного оружия.

Автоматизированные турели с ИИ обеспечивают безопасность украинских защитников

Украинские пограничники активно используют автоматизированные турели с искусственным интеллектом для перехвата и уничтожения российских дронов.

Главная особенность этой технологии заключается в том, что система автоматически обнаруживает, захватывает и сопровождает воздушную цель. Алгоритмы ИИ самостоятельно рассчитывают траекторию движения вражеского БПЛА и корректируют наведение оружия, полностью нивелируя человеческий фактор при прицеливании в сложных условиях, например, ночью.

Роль человека в этом процессе сведена к минимуму: оператору остается лишь выбрать вид оружия, после чего роботизированный комплекс открывает плотный и точный огонь на поражение.

Это не только существенно повышает эффективность сбивания российских дронов, но и позволяет украинским защитникам находиться на безопасном расстоянии от самой огневой установки.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны Украины развивает направление "малой" противовоздушной обороны, используя пулеметные турели с искусственным интеллектом. Система, на которой работает турель, автономно обнаруживает, сопровождает и рассчитывает траекторию беспилотника, а оператору остается только подтвердить уничтожение цели нажатием кнопки. Турель позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы для РЭБ.

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