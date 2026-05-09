Украина развивает 'малую' ПВО: ИИ-турель для перехвата вражеских БпЛА прошла боевое применение. Видео

Министерство обороны Украины развивает направление "малой" противовоздушной обороны, используя пулеметные турели с искусственным интеллектом. Техническое решение направлено на защиту военных на линии фронта и безопасность гражданских жителей прифронтовых регионов.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Там заявили, что турель уже прошла боевое испытание благодаря военнослужащим бригады беспилотных систем К-2.

Что известно

Как пояснили в оборонном ведомстве, система, на которой работает турель, автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию беспилотника, а оператор должен только подтвердить ликвидацию цели нажатием кнопки. Отмечается, что турель позволяет уничтожать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ.

"Впервые на видео – реальная боевая работа турели по вражеским дронам. Взаимодействие с Brave1 и военными помогло пройти путь от чертежей до фронта в кратчайшие сроки", – говорят в Минобороны.

Сегодня такое решение, как отмечается, уже используют в более 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта. В дальнейшем в ведомстве собираются масштабировать такое техническое решение и усилить малую ПВО.

Ранее Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения представляет собой дистанционно управляемую турель, оборудованную двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный пулемет Владимирова.

Турель обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении. Модуль оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине впервые для военных законтрактовали новые роботизированные турели "Сабля", созданные волонтерами. Эта пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, которая помогает украинским защитникам дистанционно уничтожать врага, перешла из стартапа в устойчивый проект, который отныне контрактует государство. Турели уже поступили на вооружение "Волков да Винчи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!