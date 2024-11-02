Дистанционно управляемая турель с пулеметами: в Минобороны допустили к эксплуатации в войсках боевой модуль 'Таврия'. Фото

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения представляет из себя дистанционно управляемую турель.

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Модуль оборудован двумя пулеметами, один из которых – крупнокалиберный. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По информации украинского оборонного ведомства, боевой модуль "Таврия" предназначен для установки на бронированные машины или роботизированные платформы. Модуль оснащен современной системой управления для захвата и сопровождения целей, может вести прицельный огонь по движущимся объектам в любое время суток. Также система оснащена бронированной защитой от пуль и осколков.

Компания "Украинская бронетехника" сообщала о разработке боевого модуля "Таврия" в марте 2024 года. Оружейная компания сообщала, что модуль оснащен пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом 200 патронов.

Боевой модуль обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении. Модуль оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО – STANAG 1. Разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

Напомним, директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров заявил, что Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут появиться у Сил обороны уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что БПЛА украинского производства уже уничтожили более 200 военных целей на территории РФ, в том числе те, которые расположены более чем в 1000 км от границы с Украиной.

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