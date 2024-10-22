Дроны украинского производства поразили более 200 военных объектов на территории России, – Умеров

Украина инвестировала в собственное оборонное производство более 4 млрд. долларов. Это позволило наладить производство, в частности широкой номенклатуры беспилотников разных типов.

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Они уже уничтожили более двухсот военных целей на территории РФ, в том числе те, которые расположены в более чем тысяче км от границы с Украиной. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает Кyiv Independent.

По словам главы оборонного ведомства, в настоящее время инвестиции Украины в собственное оборонное производство превысили 4 млрд долларов. Умеров также призвал международных партнеров продолжать инвестировать в украинский ВПК. Ведь специалисты, работающие в нашем государстве, демонстрируют поразительные успехи – в частности, в производстве беспилотников.

"Наши беспилотники стали реальной угрозой для врага. Они могут поражать цели за тысячи километров и уже уничтожили более 200 военных объектов в России. ОПК Украины может приблизиться к $20 млрд", – подчеркнул Умеров.

Он также отметил огромную помощь, которую получает наше государство от западных союзников – в частности, в рамках контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн", объединившей "более 50 демократий, чтобы противостоять угрозе, которую представляет тирания, бороться с тем , что сейчас кажется коалицией диктатур".

Напомним, ранее Умеров призвал инвестировать в украинский ОПК в своем выступлении на встрече министров обороны стран G7. Она состоялась на днях в итальянском Неаполе.

Министр также поблагодарил международных партнеров за их поддержку, которая имеет огромное значение для украинских военных, мужественно противостоящих российской агрессии.