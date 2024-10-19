'Автократии не боятся эскалации!' Умеров выступил на встрече G7 и призвал инвестировать в украинский ОПК

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в состоявшемся в Неаполе заседании министров обороны стран G7. Он подчеркнул, что оборона является важнейшим приоритетом как для Украины, так и ее ключевых партнеров.

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Эта встреча стала знаковой, поскольку впервые за 51 год министры Большой семерки собрались вместе для обсуждения актуальных проблем безопасности в мире. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Принял участие в заседании G7 на уровне министров обороны в Неаполе. Оборона сейчас – самый важный приоритет и для нас, и для наших ключевых партнеров. Впервые за 51 год министры обороны Большой семерки собрались вместе для обсуждения безопасности в мире. Благодарен министру обороны Италии за приглашение Украины. Это мощный сигнал для нас", – отметил Умеров.

Министр также поблагодарил международных партнеров за их поддержку, которая имеет огромное значение для украинских военных, мужественно противостоящих российской агрессии.

На заседании партнеры обсудили развитие оборонной промышленности не только Украины, но и Европы и мира. Умеров призвал партнеров инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс, отметив, что открытие новых производств в Украине поможет ускорить поставки оружия и боеприпасов.

"Автократии не боятся эскалации, поэтому наши решения должны быть смелыми. Единство делает нас сильнее", – подчеркнул он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который вместе с президентом страны Владимиром Зеленским в ЕС представлял нашим партнерам "План победы", заявил, что Украинский оборонно-промышленный комплекс только в текущем году получил четыре миллиарда долларов от правительства страны. Однако в 2025 году инвестиционный потенциал ОПК оценивается в $20 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, уже до конца октября этого года украинская оборонная промышленность получит новые контракты. Прежде всего, украинским оружейникам будут заказывать артиллерию, беспилотные системы и средства борьбы с БПЛА – об этом сообщил Владимир Зеленский накануне визита в ЕС.