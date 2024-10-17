'Оценивается в $20 млрд': Умеров представил инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии в Европарламенте. Фото

Украинский оборонно-промышленный комплекс только в текущем году получил четыре миллиарда долларов от правительства страны. Однако в 2025 году инвестиционный потенциал ОПК оценивается в $20 млрд.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, который вместе с президентом страны Владимиром Зеленским в ЕС "представлял нашим партнерам План победы". В частности, глава украинского Минобороны выступил на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

"Инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии на 2025 год оценивается в 20 млрд долларов. Уже есть успешные примеры сотрудничества: Дания профинансировала производство САУ, а Литва – дальнобойного оружия", – отметил министр.

Также он особо отметил производство дальнобойных дронов, уже уничтоживших более 200 военных объектов агрессора. Это поразительный результат для нашей оборонной промышленности, считает Умеров.

"Замороженные российские активы, из которых уже используется 1,5 млрд евро для укрепления обороны Украины, помогают поддерживать нашу устойчивость. В частности, 400 млн евро направлены на повышение нашей обороноспособности", – добавил министр.

Умеров предложил европейским партнерам тренировать и вооружать бригады ВСУ "по примеру Германии и Франции". По его словам, министр услышал "важные заявления от европейских парламентариев, свидетельствующих о готовности ЕС увеличивать помощь Украине".

"Мы должны не только защищаться, но и отвечать ударами. Важно снять ограничения на поражение военных объектов на территории России. Европарламент может стать лидером в этом вопросе, помогая Украине восстановить справедливость и вернуть войну туда, откуда она пришла", – отдельно подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, уже до конца октября этого года украинская оборонная промышленность получит новые контракты. Прежде всего, украинским оружейникам будут заказывать артиллерию, беспилотные системы и средства борьбы с БПЛА – об этом сообщил Владимир Зеленский накануне визита в ЕС.