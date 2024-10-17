УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Оценивается в $20 млрд": Умеров представил инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии в Европарламенте. Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
360
'Оценивается в $20 млрд': Умеров представил инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии в Европарламенте. Фото

Украинский оборонно-промышленный комплекс только в текущем году получил четыре миллиарда долларов от правительства страны. Однако в 2025 году инвестиционный потенциал ОПК оценивается в $20 млрд.

Видео дня

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, который вместе с президентом страны Владимиром Зеленским в ЕС "представлял нашим партнерам План победы". В частности, глава украинского Минобороны выступил на заседании подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

"Инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии на 2025 год оценивается в 20 млрд долларов. Уже есть успешные примеры сотрудничества: Дания профинансировала производство САУ, а Литва – дальнобойного оружия", – отметил министр.

Также он особо отметил производство дальнобойных дронов, уже уничтоживших более 200 военных объектов агрессора. Это поразительный результат для нашей оборонной промышленности, считает Умеров.

"Оценивается в $20 млрд": Умеров представил инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии в Европарламенте. Фото

"Замороженные российские активы, из которых уже используется 1,5 млрд евро для укрепления обороны Украины, помогают поддерживать нашу устойчивость. В частности, 400 млн евро направлены на повышение нашей обороноспособности", – добавил министр.

Умеров предложил европейским партнерам тренировать и вооружать бригады ВСУ "по примеру Германии и Франции". По его словам, министр услышал "важные заявления от европейских парламентариев, свидетельствующих о готовности ЕС увеличивать помощь Украине".

"Мы должны не только защищаться, но и отвечать ударами. Важно снять ограничения на поражение военных объектов на территории России. Европарламент может стать лидером в этом вопросе, помогая Украине восстановить справедливость и вернуть войну туда, откуда она пришла", – отдельно подчеркнул чиновник.

"Оценивается в $20 млрд": Умеров представил инвестиционный потенциал украинской оборонной индустрии в Европарламенте. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, уже до конца октября этого года украинская оборонная промышленность получит новые контракты. Прежде всего, украинским оружейникам будут заказывать артиллерию, беспилотные системы и средства борьбы с БПЛА – об этом сообщил Владимир Зеленский накануне визита в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале и OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!