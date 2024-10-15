'Дроны, РЭБ, артиллерия': Зеленский рассказал об увеличении финансирования украинского производства оружия. Видео

К концу октября этого года украинская оборонная промышленность получит новые контракты. Прежде всего украинским оружейникам будут заказывать артиллерию, беспилотные системы и средства борьбы с БПЛА.

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к стране по итогам 15 октября. Он сослался на соответствующий доклад во время Ставки Верховного главнокомандующего.

"Был сегодня доклад министра обороны по моему поручению увеличения финансирования нашего внутреннего, украинского производства оружия. Дроны, РЭБ, артиллерия, привлечение инвестиций партнеров. К концу этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем украинском оборонном производстве", – отметил глава государства.

По словам президента, изготовление оружия является "одним из самых приоритетных направлений, что бы ни происходило в мире".

Также Зеленский провел сегодня "энергетическую Ставку" по ключевым вопросам подготовки к зиме и защите энергообъектов.

"Каждая служба и все институции имеют четкие задачи. Были доклады по каждому уровню защиты энергосистемы. Докладывали премьер-министр, министр энергетики, представители областной власти - именно тех регионов, которые больше под риском", – рассказал президент.

Воздух над регионами Украины будет более защищен. По словам Зеленского, после доклада командующего Воздушными силами касаемо ПВО, во время Ставки "обсудили формат усиления ПВО". Также уже есть определенные решения по уничтожению вражеских "шахедов" и некоторых видов ракет, добавил президент.

"Докладывал сегодня и руководитель "Нафтогаза" Чернышев о накоплении газа в хранилищах, соответствующих вопросах защиты инфраструктуры. Все элементы подготовки к зиме – электричество, газ, уголь – то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, – абсолютно четко определено", – отметил глава государства.

Что касается дел на фронте – ситуация, по определению президента, "непростая, но держим позиции". Также обсуждалась Курская операция. Определенные задачи продолжаем реализовывать, добавил Зеленский.

Отдельно президент напомнил, что накануне беседовал с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Мы согласовывали позиции по усилению Украины. Спасибо Марку за поддержку", – сказал Зеленский, и традиционно добавил слова благодарности воинам и "всем нашим людям – кто бьется, кто работает, кто помогает".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что Альянс должен активизировать свои усилия по поддержке Украины в борьбе против российской агрессии. Он отметил важность увеличения помощи и координации действий союзников на предстоящей встрече в формате "Рамштайн".

Также сообщалось, что на встрече Контактной группы по обороне Украины ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие должно было состояться в Германии по инициативе президента США Джо Байдена, однако его перенесли на неопределенное время.