На следующем 'Рамштайне' Украина может получить 'конкретные шаги' по членству в НАТО – WP

На встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО. Мероприятие состоится на следующей неделе в Германии по инициативе президента США Джо Байдена.

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Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на комментарии западного дипломата. Он отметил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность предложить Киеву конкретику на пути к будущему членству.

В то же время, издание отмечает, что такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Украины и это станет важным для нее сигналом.

"Более чем через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы по прекращению войны с Россией чиновникам США, детали стратегии и то, как она была воспринята, остаются туманными. Киев пытается получить дополнительную международную поддержку всего за месяц до выборов в США", – говорится в публикации.

Ее авторы предположили, что указанный план зависит либо от ускоренного членства в НАТО, либо от обязательных гарантий безопасности от западных партнеров Украины.

WP пишет, что украинские чиновники опасаются, что президентские выборы в США могут "поставить под вопрос дальнейшую помощь в сфере безопасности". Отмечается, что Белый дом уходит от решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию представителей Демократической партии.

"Хотя Киев не намерен уступать свои территории, все больше украинцев готовы к временным компромиссам, если они обеспечат членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников", – выразили мнение в The Washington Post.

Киевский политический эксперт Николай Давыдюк в комментарии изданию заверил, что "никто не планирует бросать Украину", но она сейчас точно не в тройке главных проблем для США.

Со своей стороны западный дипломат, говоривший с журналистами на условиях анонимности, заявил, что у Киева будет еще один шанс представить план победы на следующей неделе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне (Германия), которое посетит Байден.

"После того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить другую помощь во время конференции в Германии. В частности, страны НАТО рассматривают способы предоставления Украине более конкретных шагов для будущего членства в Альянсе – хотя, вероятно, все еще не выполняют срочные действия, которые просил Киев", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times описало гипотетический сценарий по завершению горячей фазы войны в Украине – с территориальными уступками и гарантиями безопасности. Там указали, якобы союзники предлагают Киеву "частичное" вступление в НАТО по модели Западной Германии.

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