Уступки по территориям и гарантии безопасности: Украине предлагают 'частичное' вступление в НАТО по модели Западной Германии – FT

На Западе продолжаются поиски возможных сценариев завершения российско-украинской войны, по крайней мере, ее горячей фазы. В частности, озвучивается вариант с принятием Украины в НАТО, однако только той части, которая подконтрольна украинскому правительству.

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В обмен на частичное вступление в Североатлантический альянс и гарантии безопасности и предотвращение повторной агрессии РФ Украине, как предлагают некоторые сторонники этого сценария на Западе, нашему государству придется уступить агрессору часть своих суверенных территорий, которые сейчас оккупировала Россия. Об этом гипотетическом сценарии пишет Financial Times.

По данным издания, сценарий, который можно упростить до схемы "территории в обмен на безопасность", циркулирует на Западе в виде одной из идей по завершению горячей фазы войны между Россией и Украиной – с гарантиями Киеву, что Москва не нападет повторно.

Сторонники идеи (по данным Financial Times, такие есть и в Украине) как анонимно, так и публично озвучивают мнение, что именно серьезные гарантии безопасности партнеров Украины должны ускорить начало переговоров по прекращению горячей фазы войны. Эти гарантии можно было бы оформить посредством принятия в НАТО части Украины, которую не смогла оккупировать РФ.

Правда, по этому сценарию Украина должна де-факто согласиться с оккупацией Россией части своей суверенной территории. С юридической точки зрения они и дальше будут рассматриваться как неотъемлемая часть нашего государства, находящаяся под контролем оккупантов – с неопределенной перспективой "возвращения дипломатическим путем" в случае, если такая возможность представится в будущем.

При этом, как отметил неназванный западный дипломат, фактическая уступка по своим территориям для Украины остается единственным реальным путем в НАТО.

Несколько более осторожно, однако вполне в духе упомянутого сценария в одном из последних интервью заявил экс-генсек Альянса Йенс Столтенберг. На этой неделе он намекнул, что продолжающаяся война, как и частичная оккупация нашего государства, не означают, что союзники будут безальтернативно выступать против полноценного членства Украины в этом военном блоке.

Столтенберг отметил, что в истории блока были похожие случаи. В частности, он упомянул о Японии, которой США предоставили гарантии безопасности, не распространяющиеся на оккупированные Россией Курильские острова. Столтенберг также напомнил о том, что к НАТО в 1955 году изначально присоединилась только западная Германия.

"Когда есть политическая воля, всегда есть способы найти решение. Но нужна какая-то линия, которая определит, когда задействуется ст. 5 Североатлантического договора, и Украина должна контролировать всю территорию той линии", – отметил Столтенберг.

По данным FT, эта идея уже относительно не нова: разговоры о "сценарии Западной Германии" для Украины продолжаются в кругах специалистов уже более полутора лет. Об этом публично заявлял экс-заместитель госсекретаря США по делам Европы Дэн Фрид, специальный уполномоченный США по делам Украины времен администрации Трампа Курт Волкер и ряд других политиков, государственных деятелей и должностных лиц.

Например, президент Чехии Петр Павел в одном из интервью подчеркивал, что, по его мнению, серьезную дискуссию о вступлении Украины в НАТО можно начинать и до возобновления контроля над ее территорией в рамках международно признанных границ.

"Если есть линия демаркации, даже административная граница, мы сможем рассматривать это как временное положение дел и принять Украину в НАТО с теми территориями, которые она контролирует на этот момент", – подчеркивал он.

Этот сценарий косвенно отстаивала и американский историк Мэри Саротт, специализирующийся на исследовании периода Холодной войны. Ученая отмечала, что условия вступления в Альянс время от времени адаптировались под конкретных претендентов на членство. В частности, Норвегия присоединилась к блоку, несмотря на отказ от расположения баз НАТО на своей территории. А ФРГ принимали в Альянс с четким пониманием, что тогдашние границы Германии – явление временное.

Поэтому и Украина могла бы "прочертить" условную временную границу, по которой пройдет линия обороны, и согласиться на некоторые другие условия по типу неразмещения союзнических войск и ядерного оружия на постоянной основе – за исключением возникновения угрозы нападения, а также задекларировать отказ от применения военной силы за пределами этой "демаркационной линии", кроме как для самозащиты.

Мэри Саротт также отмечала, что "частичное" вступление Украины в НАТО по модели Западной Германии является достижимым сценарием условной победы для Украины, при реализации которого наше государство получило бы защиту, свободу и возможность развиваться, тогда как Россия и дальше оставалась бы изолированной. Такое развитие событий она оценивала как гораздо лучший вариант, чем тот, когда Запад не будет принимать Украину в НАТО, ожидая, пока Россия оставит в покое нашу страну в покое или оккупирует больше территории.

Однако некоторые аналитики считают, что серьезно рассматривать "сценарий Западной Германии" для ситуации Украины – плохая идея уже хотя бы из-за того, что линия фронта сейчас меняется постоянно, тогда как в Германии в 1950-х временная граница была устойчивой и ее признавали обе стороны. При этом они подчеркивают, что и Украина, и Россия в таких условиях будут сохранять стремление изменить ситуацию в свою пользу. А некоторые особо осторожные члены НАТО могут так и не преодолеть страх перед тем, чтобы дать Украине гарантии, предусмотренные ст.5 устава организации.

Напомним, ранее Столтенберг признался, о чем больше всего жалеет как бывший генсек НАТО. Он заявил, что Запад должен был обеспечить Украину большим количеством оружия перед полномасштабным вторжением России и скорее предоставлять необходимое вооружение, когда началась большая война. Это дало бы большое преимущество украинской армии. Однако сделано этого не было.