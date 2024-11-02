В следующем году у нас будут свои крылатые и баллистические ракеты: директор ГП 'Спецтехноэкспорт' рассказал, производство каких вооружений наладили в Украине

Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут появиться у Сил обороны уже в следующем году.

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Таким прогнозом поделился директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров. В интервью OBOZ.UA он заявил, что видел летные испытания отечественных ракет и "результаты есть".

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будет до середины 2025 года", – сказал эксперт.

Он назвал позитивным моментом то, что сейчас у нас наконец-то есть развитие собственного (в том числе частного) производства.

К примеру, в Украине изготавливают 155-мм снаряды НАТОвского стандарта. Они могут работать на "достаточно выгодной дистанции для ведения борьбы с противником".

"Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий на 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они находятся в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", – сказал Петров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– БПЛА украинского производства уже уничтожили более 200 военных целей на территории РФ, в том числе те, которые расположены более чем в 1000 км от границы с Украиной, заявил ранее глава МО Рустем Умеров.

– В итальянском Неаполе Умеров призвал инвестировать в украинский ОПК в своем выступлении на встрече министров обороны стран G7.

– Также он анонсировал, что подробности о нашей обширной ракетной программе граждане узнают либо до конца текущего года, либо в 2025-м.

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