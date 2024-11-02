Проблемные боеприпасы: абсолютное большинство контрактов по поставкам в Украину реализуется на уровне спецоперации

Для того чтобы Украина имела возможность эффективно обороняться и побеждать российских оккупантов, стране нужно разнообразное и надежное оружие. Каждый день Украина выпускает тысячи артиллерийских снарядов, нуждаясь в их постоянном пополнении.

Видео дня

О том, как Украина во время войны решает вопрос непрерывного обеспечения армии вооружением и боеприпасами в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров.

– Проблема снабжения оружием и боеприпасами стоит перед Украиной все годы войны. Есть ли успехи в этом направлении?

– С позитива есть то, что мы на третий год войны имеем развитие собственного производства, в том числе в частном секторе. Украина начала производство 155-го снаряда натовского стандарта, достаточно выгодную дистанцию для ведения борьбы с противником. Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем избавиться. Выстрел калибра 152 мм, летящий в 30 км, крайне необходим, как и 122 мм. Они находятся в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались силами обороны.

– Где Украина сегодня ищет оружие и особенно снаряды?

– Так называемый натовский стандарт мы пытаемся искать в тех странах, которые их производят и готовы напрямую поставлять в Украину. Они не являются странами НАТО. Есть сложности, чтобы его кодифицировать в Украине, принять на вооружение, пройти испытания, стрельб и так далее.

Надо сказать, что те не натовские страны, производящие нужный нам стандарт, не совсем хотят напрямую отправлять в Украину свою продукцию. Во-первых, она контролируемая, то есть серьезная система контролирования ее происхождения, отправки, логистики и прочее. Во-вторых, существует негласное табу политического руководства той или иной страны на продажу непосредственно в Украине. Пытаемся искать механизмы, чтобы через ряд компаний, континентов, стран попытаться завести снаряды или оружие в Украину.

– Прокомментируйте скандал вокруг статьи в СМИ: " Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает " .

– Надо понимать, что абсолютное большинство контрактов реализуется на уровне спецоперации, ведь нужно сформировать секретные каналы поставок из стран, не желающих огласки и поставок в Украину. В цепи поставки задействована не одна компания. Есть компании, где мы просим через себя привезти товар. И они берут на себя риски по контролю за их дальнейшим использованием. При этом никаких документов в этой цепи не должно фигурировать, что оно идет в Украину, поэтому каждая компания набрасывает свои проценты за услуги. Поэтому проводить сравнительный анализ цены доставленных таким образом боеприпасов или вооружения с ценой украинского производства, а также болгарского или словацкого, мягко говоря, несправедливо.

Вы не купите "грады" или 152 мм снаряды на открытом рынке, но вы знаете, что все же есть такие позиции. Институт посредничества никто не отменял. Сегодня уже нет возможности покупать с завода, потому что все заводы в Европе полностью зарезервированы до 26- го года, то есть еще не изготовленные снаряды уже выкуплены.

При этом мы получаем задачу, мол, ищите, дайте свои предложения, что мы и делаем, но только министерство обороны должно определять, что подходит, а что нет, брать или нет. К примеру, спускается министерство обороны, Генштабом задачи, срочно нужно привезти реактивные снаряды для БМ-2. На рынке есть два предложения. Производство через 6-9 месяцев, а то и до двух лет, что мы не можем себе позволить, потому что война не ждет. Или они есть на складе у таких посредников, о которых я вам говорил. Которые понимают, что Украине нужно сейчас и могут, конечно, делать с ценой все, что пожелают. Это серьезные компании, которые анализируют ситуацию, рассчитывают, понимают сложность и направленность боевых операций и поднимают цену. И вот мы задаем вопрос: Вам что нужно? Сегодня привезти или ждать производство? Конечно же нужно сейчас, но, простите, это будет дороже и, конечно, абсолютно разные цены будут в контрактах.

– Что касается дальнобойного оружия, каковы перспективы Украины относительно собственного производства?

– Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будет до середины 20 5-го года. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть.