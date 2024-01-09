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Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля": что о них известно. Фото

Надежда Данищук
War
2 минуты
2,2 т.
Украина впервые законтрактовала роботизированные турели 'ШаБля': что о них известно. Фото

В Украине впервые для военных законтрактовали новые роботизированные турели "ШаБля", созданные волонтерами. Эта пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, помогающая украинским защитникам дистанционно уничтожать врага, перешла из стартапа в постоянный проект, который отныне контрактует государство.

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Об этом 9 января сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Facebook. Он отметил, что именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля": что о них известно. Фото

Массовое производство турелей "ШаБля" стало возможным благодаря работе кластера поддержки оборонно-технологических разработок в Украине Brave1, отметил Федоров. "ШаБля - это инновация и пример оружия современной войны. Наша задача - помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь, и этих инноваций стало больше", - заявил министр.

Напомним, что впервые минобороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля" в сентябре прошлого года.

Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля": что о них известно. Фото

Эту турель можно вооружать автоматическим гранатометом или другим оружием. Ее можно устанавливать на технику.

Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля": что о них известно. Фото

Автоматизированную систему "ШаБля" применяют для:

  • ведение разведки для выявления целей;
  • поражение живой силы врага;
  • борьба с легкобронированной техникой;
  • борьбы с огневыми позициями врага

Турель оснащена видеокамерой и тепловизором. "ШаБля" обеспечивает дистанционное поражение врага на расстоянии до 2 км.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский батальон "Волки Да Винчи" вооружили беспилотными турелями "ШаБля" – автоматизированными дистанционно управляемыми огненными комплексами. Военные проводили испытания установки на фронте, установив ее на беспилотную наземную платформу "Рысь".

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