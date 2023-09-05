'Волков Да Винчи' вооружили колесными беспилотниками 'Сабля': что о них известно. Фото

Украинский батальон "Волки Да Винчи" вооружили беспилотными турелями "Сабля" – автоматизированными дистанционно-управляемыми огненными комплексами. Пулеметную турель установили на платформу "Рысь" и получили "железного пехотинца", который помогает украинским бойцам эффективнее уничтожать оккупантов.

Видео дня

На YouTube-канале Ukrainian Military обнародовали видео, где показано, как работает такой наземный беспилотник. По словам бойцов, он помогает снизить потери личного состава.

На турель установили танковый пулемет 7,62 мм, которым дистанционно управляют. Координация "Шабли" осуществляется с помощью пульта управления и монитора, что позволяет вести бой на расстоянии, тем самым сохраняя жизнь оператора, находящегося в безопасной точке локации.

Турель "Сабля" установили на платформу "Рысь", которая перевозит эту пулеметную установку.

"Вот, пожалуйста, железный пехотинец. Верхняя часть называется "Сабля", нижняя часть называется "Рысь". Здесь пулемет 7,62 мм. Очень классная штука. То есть ты можешь дистанционно управлять пулеметом и двигать им, то есть передвигаться им по пересечной местности. Такой железный пехотинец уменьшит потери личного состава и конечно, что сделает большие неприятности противнику", – рассказал один из бойцов.

Турель с дистанционным управлением "Сабля" можно установить на автомобиль, в окоп, блиндаж или другое место.

На платформу можно установить пулеметы, гранатометы или другое оружие и дистанционно поражать врага на расстоянии до 2 км.

Турель оснащена видеокамерой и тепловизором. Благодаря детекторам и дистанционному управлению операторы могут вести огонь из турели, находясь в безопасном месте.

Роботизированная платформа "Рысь" предназначена для помощи военным в перевозке вооружения и оборудования в горячие точки. Она безопасно доставляет турели или другое оборудование к месту назначения. Военный управляет ею с помощью пульта управления и перевозит установки на отдаленные боевые миссии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие беспилотники производит Украина для ВСУ и как они могут повлиять на ход войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!