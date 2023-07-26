Наш ответ российским "Ланцетам": какие беспилотники производит Украина для ВСУ

Появление на российском телевидении пропагандистского сюжета о якобы наращивании темпов производства дронов-камикадзе "Ланцет" привело к оживленному обсуждению в украинском сегменте интернета. Некоторые, поверив российским пропагандистам на слово, даже обвинили украинское государство в бездействии по производству собственных БПЛА.

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В свою очередь вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров заверил, что в Украине с производством дронов не все так плохо, как пытаются подать скептики – мол, темпы производства растут и сегодня уже около 40 компаний могут официально продавать дроны государству, в то время как в прошлом году их было всего 7. Всего же, по его словам, в Украине работает около 200 компаний по разработке БПЛА.

"Лучше действовать, а не палить фото собственных производств и обеспечивать Силы обороны. Производство уже выросло, по некоторым категориям, более чем в 100 раз, если сравнивать с прошлым годом", – подчеркнул Федоров.

OBOZREVATEL решил напомнить – какие дроны производятся в Украине и как они могут повлиять на ход войны.

Дроны-камикадзе "Гром" и RAM II UAV

Барражирующие боеприпасы с дистанционным управлением, или же дроны-камикадзе в последние годы получают все большее распространение. В Украине по меньшей мере два из них уже находятся на вооружении ВСУ: "Гром" и RAM II UAV.

БПЛА "Гром" (экспортное название Silent Thunder) поражает цель методом самоуничтожения. Разработкой и производством "Грома" занимается НПП "Атлон Авиа".

"Гром" может нести боеприпасы с термобарической боевой частью, кумулятивной и осколочно-фугасной частями. Комплекс имеет уникальный способ запуска с помощью вспомогательного мультикоптера, который после поднятия барражирующего боеприпаса на высоту и отсоединения продолжает полет и выполняет роль ретранслятора сигнала.

Беспилотник RAM II UAV от компании Оборонные электронные технологии имеет автономный боеприпас. Этот дрон способен зависать ("качаться") над заданной плоскостью в поисках цели и атаковать ее.

Длина этого дрона-камикадзе составляет 1,8 м; размах крыльев – 2,3 м; а максимальный взлетный вес – 8 кг. Дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение 40 минут, при этом максимальная дальность его полета достигает 30 км. Боевая часть RAM II UAV может быть трех типов: осколочно-фугасная, термобарическая или кумулятивная.

Беспилотный авиационный комплекс "Фурия"

Еще в 2016 году украинская армия получила на вооружение беспилотные авиационные комплексы "Фурия" разработки и производства компании "Атлон Авиа".

Комплекс содержит три БПЛА, три дневных модуля полезной нагрузки, два ночных модуля полезной нагрузки, наземную станцию управления и обработки информации с двумя мониторами, антенны и дополнительное оборудование.

Конструкция планера – "летучее крыло". Его крейсерская скорость – 65 км/ч, а максимальная – до 130 км/ч. Дальность полета составляет около 50 км от момента вылета до возвращения, что позволяет вести воздушную разведку на расстоянии до 25 км.

Беспилотник оборудован дневной и ночной оптической системой наблюдений. Благодаря монитору оператор может в режиме реального времени следить за геоинформационной системой с привязкой координат и GPS-позиций самолета. Второй монитор предназначен для ведения наблюдения через оптическую камеру.

Беспилотный комплекс "Лелека-100"

Беспилотный авиационный комплекс "Лелека-100" разработки украинской компании DeViRo поступил на вооружение ВСУ в мае 2021 года. Этот многофункциональный аппарат предназначен для ведения аэроразведки и способен определять координаты объектов в режиме реального времени в любое время суток. Поднимается на 2 км и видит на глубину до 50 км.

Комплекс "Лелека-100" состоит из 2-х воздушных беспилотников и наземной станции управления.

Комплекс может работать в условиях сложной радиоэлектронной ситуации, в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировке систем спутниковой навигации. В этом помогает анти-РЕБ система, которая автоматически распознает среду преднамеренной блокировки сигнализации GPS/Glonass и попытки замены навигационного поля.

Управление беспилотником происходит по шифрованному цифровому радиоканалу, позволяющему получать данные телеметрии на протяжении всего полета. Оператор может отслеживать по спутниковым картам местонахождение "Лелеки", корректировать маршрут, предоставить команду на экстренный возврат в точку взлета или запрограммировать другое место приземления. Поэтому даже при подавлении радиоканала обмена данными и, как следствие, потери оперативного контроля над беспилотником "Лелека-100" способен продолжить автономный полет, вернуться и приземлиться в запрограммированной точке.

Многоцелевой БПЛА PD-2

"Народный дрон" (PD – People's Drone) – это украинский многоцелевой БПЛА производства компании UkrSpecSystems. Он предназначен для воздушной разведки и боевого применения в качестве носителя бомбовой нагрузки с боевой частью весом до 3 кг.

Он построен по классической схеме – одномоторный высокоплан с трехопорным шасси с передним колесом, которое в полете не убирается. Крыло оснащено концовками. Хвостовое оперение двухбалочное, обратное V-образное. Может взлетать со взлетной полосы ("по-самолетному"), а также оснащаться модулями системы вертикального взлета и посадки.

Из вооружения используются боеприпасы, устанавливаемые в специальные подвесные контейнеры. Они могут быть термобарическими, осколочно-фугасными или кумулятивными с боевой частью веса до 3 кг. При этом при использовании схожей мини-бомбы с высоты около 1 км достигается точность попадания в радиусе 10 метров.

Считается, что PD-2 – одна из лучших в своей нише украинских беспилотных авиационных систем, которая имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способна отслеживать перемещение движущихся целей, чтобы разведывать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем вооружение.

Разведывательный беспилотный комплекс SHARK

Еще один продукт производства компании UkrSpecSystems, объединяющий испытанные войной технологии и опыт использования в боевых условиях больших оперативно-тактических беспилотников серии PD-1 и PD-2. Этот разведывательный беспилотный комплекс предназначен для наблюдения и корректировки огня.

Беспилотник "Шарк" способен в течение длительного времени корректировать крупнокалиберную артиллерию, устойчив к средствам РЭБ и сложным погодным условиям. С одной станции можно управлять сразу несколькими БПЛА, способными работать в сложных погодных условиях

БПЛА оснащен высоконадежным модулем связи и оптико-электронным комплексом наблюдения Full HD с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Это позволяет ему углубиться в тыл противника до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от беспилотника до объекта.

БПЛА запускается с катапульты и имеет оперативную дальность до 60 км, поднимаясь на высоту до 2000 метров. Его максимальная скорость 150 км/ч, крейсерская – 70-90 км/ч. Посадка производится с помощью парашюта.

БПЛА стратегической разведки "Сыч"

15 июня 2023 года благотворительный фонд "Вернись живым" представил новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч", разработанный украинскими специалистами. Это совершенно новая разработка, информации о которой в открытом доступе мало.

Производителем заявлено, что "Сыч" способен преодолевать расстояние до 200 километров, обеспечивая при этом качественную фотосъемку. Это означает, что этот беспилотник может осуществлять разведку в глубокий тыл оккупированных территорий, а иногда даже на территорию приграничных областей России.

Из открытых источников известно, что один комплекс "Сыч" стоит 2 миллиона гривен и состоит из двух разведывательных беспилотников, катапульты для запуска беспилотника и мобильного пункта управления.

"Cыч" является одним из лучших беспилотников в своей нише и уже выполняет боевые задачи на фронте в составе одного из подразделений технической разведки", – отметили в фонде.

И это далеко не полный ассортимент только украинских БПЛА, уже находящихся на вооружении Сил обороны Украины. Еще можно упомянуть легкий ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher, беспилотный авиационный комплекс Spectator, беспилотный авиационный комплекс "Валькирия", квадрокоптер "Берегиня" и другие.

Параллельно продолжаются разработки и доработки новых моделей, среди которых ударный беспилотник оперативно-тактического уровня "Сокол-300" (украинский аналог Bayraktar TB2), анонсированный министром Федоровым новый секретный дрон-камикадзе, беспилотник с дальностью полета до 3100 км и другие.

Поэтому на самом деле не все так плохо, как пытаются представить отдельные зрадофилы. Конечно, объемы производства иногда оставляют желать лучшего, но не надо забывать, что еще год назад некоторые из упомянутых БПЛА существовали в виде тестовых образцов, а сегодня уже выполняют боевые задачи на фронте.